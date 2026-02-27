Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Mega Electrics AEBE, μετά τον αδόκητο θάνατο του Γενικού Διευθυντή της Δημητρίου Σούλιου, o οποίος υπηρέτησε την Εταιρεία με αφοσίωση, ήθος και όραμα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και την ισχυρή θέση που κατέχει σήμερα το δίκτυό μας στην ελληνική αγορά, με την παρακαταθήκη του να αποτελεί για όλους μας σημείο αναφοράς και ευθύνης, αποφάσισε την ανάληψη της θέσης της Γενικής Διευθύντριας από την κυρία Γιώτα Σουλιμιώτη, μία επιλογή που πιστεύει ότι τιμά το παρελθόν, υπηρετεί το παρόν και θωρακίζει το μέλλον.

Η κυρία Σουλιμιώτη, έως σήμερα Εμπορική Διευθύντρια της Εταιρείας, με πάνω από 20 χρόνια υπηρεσία και προσφορά στην Εταιρεία, και με 30 και πλέον χρόνια συνολικά στον κλάδο, διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς, αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του ρόλου της και με ξεκάθαρη δέσμευση για:

Τη διατήρηση της στρατηγικής κατεύθυνσης της Eταιρείας,

Την ενίσχυση των συνεργασιών,

Τη διατήρηση και εξέλιξη του δικτύου της και

Την εξασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης της Εταιρείας.

Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Mega Electrics AEBE