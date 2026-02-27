Σε θρίλερ για τις διωκτικές Αρχές εξελίσσεται το αιματηρό περιστατικό στο Λουτράκι, με θύματα δύο νεαρούς, καθώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι. Ο ανήλικος φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι του με τραύμα στον θώρακα, χωρίς να αναφέρει ότι είχε δεχθεί επίθεση. Ωστόσο, συγγενικό του πρόσωπο αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασής του και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Τα δύο «ύποπτα» σημεία

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Σωτηρία» φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ενώ φέρεται να έχει ήδη υποδείξει στις Aρχές την ταυτότητα του δράστη που τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο.

Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται τώρα στον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας δύο σημεία στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, στο ύψος της Γερανείων και στον Άγιο Φανούριο, όπου φέρεται να έλαβε χώρα η συμπλοκή.

​«Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι γίνεται στο Λουτράκι»

Μητέρα συμμαθητή προσώπων που εμπλέκονται στο συμβάν, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε την αναστάτωση που επικρατεί στην τοπική κοινωνία, σημειώνοντας πως η είδηση δεν την ξάφνιασε.

«Μου προκάλεσε έκπληξη, αλλά ήταν και λίγο αναμενόμενο. Όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα. Εξήγησε μάλιστα πως οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία γνωρίζουν συχνά τις επικίνδυνες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. «Όσοι γονείς έχουν παιδιά στην ηλικία 16 με 19, γνωρίζουν από τα παιδιά τους λίγο πολύ ότι ο τάδε κυκλοφορεί, δίνει ναρκωτικά ή κάνει χρήση», τόνισε η ίδια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με τον κόσμο των ναρκωτικών και ίσως με προηγούμενες συλλήψεις. «Αυτό ακούγεται, ότι αυτό έχει καθαρά να κάνει με ναρκωτικά. Ίσως να σχετίζεται και με μια υπόθεση ενός άλλου 17χρονου, πριν σχεδόν μια βδομάδα, που έπιασε η αστυνομία», ανέφερε στο Orange Press Agency, προσθέτοντας πως όλοι οι νεαροί ανήκαν στην ίδια παρέα.

Η ίδια εξέφρασε τη θλίψη της για τις οικογένειες, επισημαίνοντας τη δυσκολία των γονιών να ελέγξουν τις συναναστροφές των παιδιών τους στην εφηβεία. «Εντάξει, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι είναι, με ποιους κάνουν παρέα. Προσπαθούμε βέβαια να πούμε στα παιδιά ‘μην κάνεις με τον έναν ή τον άλλον αλλά φοβάσαι κιόλας», είπε περιγράφοντας το κλίμα.

Η ίδια γυναίκα επισήμανε πως η κατάσταση στην περιοχή είναι γνωστή σε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών. «Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε πώς κινούνταν, τι γινόταν και τι γίνεται στο Λουτράκι».