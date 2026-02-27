Μια υπόθεση απάτης με λεία που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ και με τραγική κατάληξη την αυτοκτονία ενός άνδρα, αποκάλυψε η έρευνα των αστυνομικών αρχών. Δύο άτομα, ένας 57χρονος και μία 50χρονη, συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Εύβοιας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή τη διερεύνηση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του αλλά και από μία 58χρονη γυναίκα, το συνολικό ποσό των 1.091.200 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, τα χρήματα αποσπάστηκαν σταδιακά, το διάστημα από τον Ιούνιο του 2024 έως και τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου σε περιοχή του δήμου Χαλκιδέων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας. Ακολούθησε έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές που εξετάζονται ως προς τη σύνδεσή τους με την υπόθεση.

Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε και σε οικία σε περιοχή του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω εμπλοκής τους σε παρόμοιες πράξεις.