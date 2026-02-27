Η ΕΕ θα εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία εμπορίου με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη), ανακοίνωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια κίνηση που πιθανόν θα προκαλέσει έντονη αντίδραση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τους νομοθέτες που αντιτίθενται στη συμφωνία.

Η συμφωνία, που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου με 720 εκατομμύρια κατοίκους, είναι αμφιλεγόμενη, καθώς δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνει το Politico. Οι νομοθέτες ψήφισαν τον περασμένο μήνα να την υποβάλουν για εξέταση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παγώνοντας ουσιαστικά την τελική επικύρωσή της για έως και δύο χρόνια.

«Δίνει στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμων προοπτικών. Αλλά το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης πρέπει να υλοποιηθεί», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, το συζήτησα εντατικά με τα κράτη μέλη και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», πρόσθεσε. «Με βάση αυτό, η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή».

In January, the European Council empowered the Commission to provisionally apply the Agreement

as from the first ratification by a Mercosur country.



Over the last weeks, I have discussed this intensively with Member States and the EP.



On that basis, the Commission will now… pic.twitter.com/1gs5XMkPkZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το πράσινο φως από χώρες της ΕΕ τον Ιανουάριο για να εφαρμόσει τη συμφωνία, μόλις οι χώρες του Mercosur ολοκληρώσουν τις δικές τους εγκρίσεις. Τόσο η Αργεντινή όσο και η Ουρουγουάη επικύρωσαν τη συμφωνία την Πέμπτη.

Yesterday, Uruguay and Argentina became the first Mercosur countries to ratify the Agreement.



When they are ready, we are ready ↓ https://t.co/pJlaknyXDk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2026

«Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να εφαρμόσει προσωρινά τη Συμφωνία από τη στιγμή της πρώτης επικύρωσης από μία χώρα της Mercosur», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε: «Το έχω πει και στο παρελθόν: όταν είναι έτοιμοι εκείνοι, είμαστε έτοιμοι κι εμείς».

Η Γαλλία εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση

Η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας, Ανί Ζενεβάρ, δήλωσε πως «λυπάται» γι’ αυτή την «πολύ επιζήμια» απόφαση. «Είναι μια απόφαση για την οποία λυπάμαι», δήλωσε η υπουργός στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «δεν συμβαδίζει με το σεβασμό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα έπρεπε να είχε επικρατήσει».

Η Ζενεβάρ κατήγγειλε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν λέγοντας πως είναι «πολύ επιζήμια για τη λειτουργία των θεσμών μας και κυρίως για το πνεύμα των ευρωπαϊκών θεσμών μας».

Οι λατινοαμερικανικές χώρες της Mercosur και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν στα μέσα Ιανουαρίου την εν λόγω συνθήκη, με την οποία δημιουργείται μία από τις πιο μεγάλες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, οίνους και οινοπνευματώδη στη Λατινική Αμερική, διευκολύνοντας παράλληλα τις εισαγωγές στην Ευρώπη μοσχαρίσιου κρέατος, πουλερικών, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική.

Για τους επικριτές της συνθήκης, αυτή θα προκαλέσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς θα εισάγονται προϊόντα λιγότερο ακριβά, τα οποία δεν θα τηρούν αναγκαστικά τις προδιαγραφές της ΕΕ, καθώς οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς.

Όμως η εφαρμογή αυτής της συνθήκης, η οποία έχει καταγγελθεί έντονα από ορισμένους αγρότες, κυρίως στη Γαλλία, είχε ανασταλεί κατόπιν ψηφοφορίας των ευρωβουλευτών. Οι ευρωβουλευτές είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη της ΕΕ για να επιβεβαιώσει ότι η εν λόγω συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη είναι πράγματι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές συνθήκες – μια διαδικασία που απαιτεί μήνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ωστόσο τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη συμφωνία με προσωρινό τρόπο, μετά την Επικύρωσή της από τις πρώτες χώρες της Mercosur, κάτι που έκαναν χθες, Πέμπτη, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη.

Ένθερμος υποστηρικτής της συμφωνίας, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, είχε ζητήσει αυτή την προσωρινή εφαρμογή της, στην οποία ήταν, ωστόσο, κατηγορηματικά αντίθετη η Γαλλία.