Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη να παραπέμψει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Μερκοσούρ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μία κίνηση που καθυστερεί σημαντικά την έγκριση της συμφωνίας και ενδέχεται να μπλοκάρει την τελική της επικύρωση.

Όπως αναμενόταν, η ψηφοφορία ήταν οριακή: 334 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής, 324 κατά και 11 απείχαν.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου και θα δημιουργήσει ζώνη ελεύθερου εμπορίου για πάνω από 700 εκατομμύρια ανθρώπους, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με χώρες όπως η Γαλλία και η Πολωνία να εκφράζουν ανοιχτή αντίθεση.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας τη θεωρούν μεγάλη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τρόπο ενίσχυσης της γεωστρατηγικής θέσης της ΕΕ, ειδικά σε μία περίοδο συνεχούς έντασης με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, έχει προκαλέσει οργή στους αγρότες, που φοβούνται την εισροή φτηνών και χαμηλότερης ποιότητας προϊόντων από χώρες της Λατινικής Αμερικής στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σημειώνεται ότι την παραμονή της ψηφοφορίας χιλιάδες αγρότες πραγματοποίησαν διαδηλώσεις στο Στρασβούργο, οδηγώντας τρακτέρ γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Τι ακολουθεί

Το Δικαστήριο της ΕΕ θα εξετάσει πλέον αν η συμφωνία είναι συμβατή με τις συνθήκες της Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές που πρότειναν την παραπομπή θεωρούν ότι η διαίρεση της συμφωνίας –αφήνοντας μόνο το εμπορικό κομμάτι για έγκριση από Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο– ήταν τακτική της Κομισιόν για να «αποτρέψει τα εθνικά κοινοβούλια να εκφράσουν τη γνώμη τους», και ενδέχεται να κριθεί παράνομη από τους δικαστές.

Η απόφαση για παραπομπή αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα του λεγόμενου «μηχανισμού επαναζυγοστάθμισης» που περιλαμβάνεται στη συμφωνία, ο οποίος θα επέτρεπε στις χώρες του Μερκοσούρ να πάρουν αντισταθμιστικά μέτρα αν μελλοντικοί ευρωπαϊκοί νόμοι μειώσουν τις εξαγωγές τους προς την ΕΕ.

Η παραπομπή που εγκρίθηκε την Τετάρτη αναστέλλει τη διαδικασία έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία προγραμματιζόταν για τελική ψηφοφορία μέσα στους επόμενους μήνες. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να καθυστερήσει πάνω από έναν χρόνο και μέχρι τότε η έγκριση της συμφωνίας θα παραμείνει «παγωμένη».

Η Κομισιόν μπορεί τεχνικά να προχωρήσει σε προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ εξετάζεται η προσφυγή, αλλά κινδυνεύει να προκαλέσει τριβές μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.