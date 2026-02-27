Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία, όταν ένα μωρό 18 μηνών γλίτωσε από πτώση 33 περίπου μέτρων από παράθυρο πολυκατοικίας, χάρη στην ψυχραιμία και την άμεση αντίδραση δύο νοσηλευτριών που περνούσαν από κάτω.

Συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες αντιδρώντας με ψυχραιμία, τέντωσαν ένα παλτό και έπιασαν το μωρό, ενώ έπεφτε με ταχύτητα προς το έδαφος.

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν το παιδί να στέκεται στην άκρη του παραθύρου σε κτίριο κατοικιών στην Αγία Πετρούπολη, πριν χάσει την ισορροπία του και πέσει προς το έδαφος.

Οι νοσηλεύτριες, Άννα Καμπάσοβα και Όλγα Αρτέμιεβα, αντέδρασαν αμέσως, χρησιμοποιώντας ένα παλτό για να πιάσουν το παιδί στον αέρα, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Στη συνέχεια, το μετέφεραν εσπευσμένα στην κοντινότερη κλινική πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

«Ενεργήσαμε ενστικτωδώς. Δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε σε μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε η νοσηλεύτρια Καμπάσοβα σε συνέντευξή της μετά το τρομακτικό περιστατικό.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το νήπιο προσπαθούσε να ανοίξει το παράθυρο του τελευταίου ορόφου για περίπου 20 λεπτά χωρίς επιτήρηση ενηλίκου. Κάποια στιγμή φαίνεται να στέκεται στην περσίδα, ανοίγοντας και κλείνοντας το παράθυρο, πριν σκαρφαλώσει προς τα έξω.

Οι γονείς του παιδιού φέρεται να επισκέπτονταν γείτονες εκείνη την ώρα. Ο 18χρονος αδελφός του ήταν στο σπίτι παίζοντας βιντεοπαιχνίδι σε άλλο δωμάτιο και κατάλαβε τι συνέβαινε μόνο όταν άκουσε τις κραυγές από τον δρόμο.

Στο διαμέρισμα είχαν τοποθετηθεί κλειδαριές ασφαλείας σε δύο πλαϊνά παράθυρα, αλλά όχι σε εκείνο που κατάφερε να ανοίξει το παιδί.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Προσπαθούσε να ανοίξει το παράθυρο για περίπου 20 λεπτά. Όταν σκαρφάλωσε έξω, κοίταξε γύρω, μετά έβαλε το ένα πόδι έξω, κράτησε την περσίδα με τα χέρια, έχασε την ισορροπία του και έπεσε».

Η νοσηλεύτρια Καμπάσοβα πρόσθεσε: «Στεκόταν εκεί, ανοίγοντας και κλείνοντας το παράθυρο ξανά και ξανά. Στάθηκα ακριβώς από κάτω. Μια άλλη γυναίκα με πλησίασε και ρώτησε: “Να τον πιάσουμε;” Απάντησα: “Να το κάνουμε.” Βλέπαμε το μικρό παιδί να σκαρφαλώνει σαν να κατεβαίνει από καναπέ, ένα πόδι μετά το άλλο, και συνειδητοποιήσαμε ότι θα συνέβαινε».

Η εισαγγελία της περιφέρειας Πριμόρσκι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, καθώς πρόκειται να εξετάσει τις ευθύνες των γονέων.

Η δραματική διάσωση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από παρόμοιο περιστατικό στην ίδια πόλη, όπου ένα άλλο αγόρι διασώθηκε από καθαριστή αυλής, αφού είχε πέσει από παράθυρο 7ου ορόφου.

Στη Ρωσία, χρήστες των μέσων κοινωνικών δικτύων αποκάλεσαν τις νοσηλεύτριες ηρωίδες, ενώ η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Σιμονιάν φέρεται να ζήτησε να αναγνωριστούν για βραβείο, έπειτα από προηγούμενη απονομή ενός εκατομμυρίου ρουβλίων σε άλλο διασώστη.

«Δεν είμαι ηρωίδα», δήλωσε η νοσηλεύτρια Σέργκεϊ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την DailyMail. «Απλά πρέπει να βρεις μια διέξοδο σε μια δύσκολη κατάσταση».