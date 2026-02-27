Αυτοψία στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης της Γκράβας, του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» με 7 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενεργειακής αναβάθμισης 41 σχολικών μονάδων του Λεκανοπεδίου, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ και με την ολοκλήρωσή του θα εξασφαλίσει ένα σύγχρονο, ασφαλές και περιβαλλοντικά βιώσιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το κτιριακό σύμπλεγμα της Γκράβας – στον Δήμο Γαλατσίου – απαρτίζεται από επτά σχολικά συγκροτήματα, καθένα εκ των οποίων στεγάζει γυμνάσια και λύκεια σε συνολική επιφάνεια 5.140 τ.μ. (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και γραφεία καθηγητών). Επιπλέον, περιλαμβάνει ένα αυτοτελές συγκρότημα λειτουργίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, συνολικής έκτασης 4.660 τ.μ.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν κατά δύο κατηγορίες την ενεργειακή απόδοση του συγκροτήματος.



Ειδικότερα, οι οικοδομικές παρεμβάσεις αφορούν σε:

Αποξηλώσεις υφιστάμενων οικοδομικών στοιχείων.

υφιστάμενων οικοδομικών στοιχείων. Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες, καθώς και αντικατάσταση φωτιστικών θόλων οροφής.

των εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες, καθώς και αντικατάσταση φωτιστικών θόλων οροφής. Κατασκευή νέας θερμοϋγρομόνωσης στα δώματα.

νέας θερμοϋγρομόνωσης στα δώματα. Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος θερμοπρόσοψης στο σύνολο του κελύφους.

ολοκληρωμένου συστήματος θερμοπρόσοψης στο σύνολο του κελύφους. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα, χαμηλής κατανάλωσης LED.

φωτιστικών σωμάτων με νέα, χαμηλής κατανάλωσης LED. Εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου στον εξωτερικό φωτισμό.

αυτοματισμών ελέγχου στον εξωτερικό φωτισμό. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των κτιρίων, τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των κτιρίων, τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Εγκατάσταση μηχανικού αερισμού.

μηχανικού αερισμού. Αναβάθμιση της λειτουργίας των τριών λεβήτων φυσικού αερίου.

της λειτουργίας των τριών λεβήτων φυσικού αερίου. Εγκατάσταση επτά θερμικών υποσταθμών διανομής θέρμανσης.

επτά θερμικών υποσταθμών διανομής θέρμανσης. Αντικατάσταση σωληνώσεων του πρωτεύοντος δικτύου διανομής θέρμανσης και όλων των θερμαντικών σωμάτων.

σωληνώσεων του πρωτεύοντος δικτύου διανομής θέρμανσης και όλων των θερμαντικών σωμάτων. Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων για ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο.







Κατά την αυτοψία, ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε αναλυτικά από τους επιβλέποντες μηχανικούς για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιθεώρησε τα σημεία παρέμβασης, επισκέφθηκε αίθουσες διδασκαλίας και κοινόχρηστους χώρους, συνομίλησε με διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και των μέτρων ασφάλειας, ώστε οι εργασίες να εξελίσσονται χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.



Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε:

«Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει στρατηγικά στην Παιδεία, στην ασφάλεια των παιδιών μας και στη βιωσιμότητα των δημόσιων υποδομών. Η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποτελεί ένα έργο ουσίας, που απαντά στις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας, εξοικονομεί πολύτιμους πόρους, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κυρίως, προσφέρει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον μάθησης».



Αναφερόμενος στο ευρύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών υποδομών ύψος 25 εκατ. που υλοποιεί η Περιφέρεια, ο κ. Χαρδαλιάς παρατήρησε:

«Αξιοποιούμε μεθοδικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος ”Αττική 2021-2027”, με απόλυτη διαφάνεια και σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε κάθε ευρώ να μετατρέπεται σε μετρήσιμο αποτέλεσμα για την κοινωνία.



Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, τα σχολεία δεν είναι απλώς κτίρια. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, είναι κύτταρα της κοινωνίας μας, είναι επένδυση στο μέλλον. Με σχέδιο, επιμονή και πράξεις, θωρακίζουμε τα σχολεία τόσο για τις σημερινές όσο και για τις επόμενες γενιές. Θωρακίζουμε τις εκπαιδευτικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη, απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, απέναντι στις χρόνιες παθογένειες που για χρόνια υπονόμευαν την ποιότητα του δημόσιου χώρου.



Με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται εδώ στη Γκράβα, πετυχαίνουμε ουσιαστική αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας, μειώνουμε το λειτουργικό κόστος, βελτιώνουμε τις συνθήκες θερμικής άνεσης και διασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα αέρα και φωτισμού στις αίθουσες. Δημιουργούμε, δηλαδή, ένα σχολικό περιβάλλον που στηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και σέβεται τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.



Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, προκειμένου να κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη Περιφέρεια Αττικής για όλους».

Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν η ειδική γραμματέας Έλενα Ράπτη και ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔΠ) του ΠΕΠ «Αττική» 2021-2027, Δημήτρης Δρόσης. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος, και Αθανάσιος Γιάνναρης, καθώς και εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.