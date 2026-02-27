«Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Δεν ήταν απλά εξύβριση, ζητούσε δημόσια την εκτέλεσή μου, καλούσε σε ανθρωποκτονία. Είναι ένας άνδρας 43 ετών, υποτίθεται σε μια ηλικία που υπάρχει ωριμότητα. Αυτός είναι ο δημοκρατικός τους τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να μιλούν, με την απειλή και τον εκφοβισμό», είπε σε σημερινές της δηλώσεις η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η ίδια μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στο Action 24, διάβασε το μήνυμα του 43χρονου: «Έγραψε “ας της φυτέψει κάποιος αυτό που της χρειάζεται στο δόξα πατρί να ξεβρωμίσει ο τόπος”. Aυτό δεν είναι δημοκρατία».

Στη συνέχεια, η ίδια ζήτησε «όταν κάποιος απειλεί τη ζωή ή προσπαθεί να επιβάλει μέσω της βίας τη σιωπή εφόσον καταδικαστεί -που θα καταδικαστεί- θα πρέπει να στερείται πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που είναι κατά της δημοκρατίας (σ.σ. να φηφίζουν). Γιατί να ψηφίζει; Να ψηφίζει αυτός που ζητά να εκτελέσουν κάποιον επειδή δεν συμφωνεί με τις απόψεις μας; Αυτό είναι δημοκρατία; Αυτή η ανοχή τόσα χρόνια σε όλα αυτά τα αριστερά σκουπίδια που νομίζουν ότι θα μας εκφοβίσουν και θα μας φιμώσουν, τους έχω νέα: δεν περνάει πλέον».