Ο Σταύρος Πήλιος βρίσκεται προ των πυλών της πρώτης του συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο, καθώς όλα δείχνουν πως θα συμπεριληφθεί στις επιλογές της Αλβανίας για το παιχνίδι του Μαρτίου απέναντι στην Πολωνία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δεν έχει κληθεί ποτέ σε κάποιο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας, ούτε σε επίπεδο ανδρών ούτε σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, γεγονός που φαίνεται να διευκόλυνε τις κινήσεις της αλβανικής ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αλβανία, οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας έχουν προχωρήσει τις επαφές για την ένταξή του στο ρόστερ. Η ιστοσελίδα «Vetemsport» είχε επικαλεστεί πληροφορίες από το στενό περιβάλλον του παίκτη, αναφέροντας πως έχει ήδη πάρει την απόφαση να αγωνιστεί με την Αλβανία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το «Albania Team», το οποίο σημειώνει ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής Σιλβίνιο προτίθεται να του απευθύνει κλήση για την αναμέτρηση με την Πολωνία, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως το ντεμπούτο του με τα χρώματα της Αλβανίας βρίσκεται προ των πυλών.