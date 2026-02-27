«Ο Γιατρός» επιστρέφει την Κυριακή, στις 21:00, στον Alpha. Και μαζί του, η πιο δύσκολη υπόθεση: η ίδια του η ζωή.

«Το όφελος της αμφιβολίας»

Επεισόδιο 21, Κυριακή στις 21:00

Ο Ανδρέας, θεωρώντας πως η ανάμνηση του ξενοδοχείου ήταν ψευδής, θέλει να διακόψει άμεσα τη θεραπεία του. Ο Απόστολος όμως τον προτρέπει να σιγουρευτεί πως η γυναίκα που στοιχειώνει τις αναμνήσεις του δεν υπήρξε στη ζωή του. Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει μια καινούργια ασθενή, με την οποία ανακαλύπτει ότι συνδέεται ένα κομμάτι της ζωής του που φαίνεται να τον πονάει πολύ. Η Άλμα, ύστερα από συμβουλή του Μάριου, προσεγγίζει τον Δημήτρη. Κι ενώ ετοιμάζονται να περάσουν χρόνο μαζί, ο φόβος της Ειρήνης για το μυστικό της που πάει συνεχώς να αποκαλυφθεί, φαίνεται αν τους χαλάει τα σχέδια. Η Σοφία περιμένει την έγκριση του συμβουλίου για την έρευνά της, αλλά η Αγγελίδου την αποθαρρύνει λέγοντάς της πως οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Αυτό όμως δε θα ‘ναι το μόνο δυσάρεστο για τη Σοφία, αφού ο Ανδρέας θα της ανακοινώσει κάτι που θα την απογοητεύσει.

Ο Αντρέας πίστεψε ότι το παρελθόν του χάθηκε για πάντα.

Ότι οι μνήμες που έχασε δεν είχαν πια σημασία, ότι μπορούσε απλώς να προχωρήσει μπροστά.

Μέχρι που μια γυναίκα «επιστρέφει» κατά τύχη στη ζωή του.

Μια γυναίκα που μπορεί να είναι ο πραγματικός φόβος ή η μοναδική του αλήθεια.

«Αν αυτή η γυναίκα ήταν ο λόγος που χώρισα με την Άννα, πρέπει να ήταν πολύ σημαντική για εμένα!»

Η φράση αυτή γίνεται σπίθα.

Ποια είναι; Τι ρόλο έπαιξε στην καρδιά, στην καριέρα, στη ζωή του;

Και το πιο τρομακτικό:

Τι μυστικά κουβαλάει για εκείνον — και για τον άνθρωπο που κάποτε ήταν;

Άλλοι λένε πως δεν χρειάζεται να ψάξει πίσω.

Πως οι απαντήσεις για το παρόν βρίσκονται στο τώρα.

Όμως ο ίδιος ξέρει την αλήθεια.

«Δε χρειάζεται να ψάξουμε το παρελθόν, για να βρούμε απαντήσεις στο παρόν.

Εγώ πιστεύω ότι το παρελθόν μας είναι που κάνει τη διαφορά».

Γιατί χωρίς μνήμη δεν γνωρίζεις ποιος είσαι.

Και χωρίς ιστορία, δεν μπορείς να επιλέξεις το μέλλον σου.

Καθώς οι αναμνήσεις επιστρέφουν αποσπασματικά, ο Αντρέας δεν διεκδικεί απλώς τη χαμένη του ταυτότητα.

Διεκδικεί τη δύναμη να αλλάξει τη μοίρα του.

Όμως η μνήμη έχει τίμημα.

Γιατί αυτό που θυμάσαι — μπορεί να σε σώσει, ή να σε καταστρέψει.

«Οι αναμνήσεις σου θα ξαναγυρίσουν Αντρέα. Θα τις ξανακερδίσεις! Όλα θα τα ξανακερδίσεις!»

Η υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα.

Και το παρελθόν χτυπάει την πόρτα πιο δυνατά από ποτέ.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.