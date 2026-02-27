Έντονη ήταν η εκπαιδευτική δραστηριότητα τον Φεβρουάριο, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) οι εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται στο Μαράθι Ακρωτηρίου, στη βόρεια πλευρά του κόλπου της Σούδας.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Αναλυτικότερα, από τις 9 έως τις 20 Φεβρουαρίου, 25 εκπαιδευόμενοι από έξι χώρες (Βέλγιο, Γεωργία, Ιταλία, Μάλτα, Σαουδική Αραβία και Ουκρανία) παρακολούθησαν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα για εφόδους σε πλοία.

Η εκπαίδευση 2000 «Boarding Team Θεωρητικά Θέματα» παρείχε θεωρητική εκπαίδευση στις Ομάδες Επιβίβασης με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό και διεξαγωγή των εφόδων για έλεγχο σε πλοία.

Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στη σχετική πρακτική εκπαίδευση για ασφαλείς και αποτελεσματικές επιχειρήσεις επιβίβασης σε πλοία.

Στη συνέχεια, και από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου, στο ΚΕΝΑΠ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση για την αναγνώριση, τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό ραδιενεργών υλικών σε πλοία, σε εμπορευματοκιβώτια ή σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έλαβαν μέρος 24 συμμετέχοντες και 11 ειδικοί σε θέματα ραδιολογικής έρευνας σε θαλάσσιο περιβάλλον από οκτώ χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και ΗΠΑ).

Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης αξιοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής ενώ το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE), η Υπηρεσία Μείωσης Απειλών Άμυνας (DTRA), η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) και η Υπηρεσία Ποινικών Ερευνών Ναυτικού (NCIS) υποστήριξαν το μάθημα με ψηφιακά μέσα, εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία.