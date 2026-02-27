Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την παιδίατρο που τέθηκε σε αναστολή στη Ζάκυνθο μετά το περιστατικό με το βρέφος το οποίο νοσεί με μηνιγγίτιδα.

Η εν λόγω παιδίατρος στις 22 Φεβρουαρίου ενώ κάλυπτε την εφημερία ήταν απούσα από το νοσοκομείο και δήλωσε πως βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια.

Για τη γιατρό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Μητέρα που μίλησε στο STAR κατήγγειλε μιλώντας για τη γιατρό «ξεκινήσαμε στις 4 του Δεκέμβρη του 2022. Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα επείγοντα… Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την κυρία από την Πέμπτη που μπήκαμε».

«Έρχεται η κυρία το πρωί της Παρασκευής με ύφος και με τουπέ, και “δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω”. Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και μου λέει “για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό” και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό» δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα αναφερόμενη στη γιατρό.