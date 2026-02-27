Θύμα κακοποίησης ήταν ο μόλις 17,5 ετών νεαρός που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του ύστερα από άγριο καβγά σε συνεργείο στη Λέρο. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας είχε συλληφθεί το 2022 για ενδοοικογενειακή βία.

Η σύλληψη είχε γίνει επειδή είχε χτυπήσει τον γιο του και τον είχε τραυματίσει με κοπίδι.

Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Αν και αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκδοχή το ατύχημα, τελικά ο 17,5 ετών γιος του ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον, με ένα εξ αυτών να βρίσκει τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Μάλιστα, ο γιος του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, παρουσίασε την εκδοχή του ατυχήματος, φωνάζοντας στους εργαζόμενους στο συνεργείο: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, ενώ όταν η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε την έρευνα, ο γιος του ομολόγησε υπό το βάρος των πράξεών του.