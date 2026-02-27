Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε ο άγριος καβγάς ανάμεσα σε πατέρα και γιο μέσα σε συνεργείο Ι.Χ. αυτοκινήτων στη Λέρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Αν και αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκδοχή το ατύχημα, τελικά ο 17,5 ετών γιος του ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον, με ένα εξ αυτών να βρίσκει τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Μάλιστα, ο γιος του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, παρουσίασε την εκδοχή του ατυχήματος, φωνάζοντας στους εργαζόμενους στο συνεργείο: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, ενώ όταν η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε την έρευνα, ο γιος του ομολόγησε υπό το βάρος των πράξεών του.