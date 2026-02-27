Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 17χρονος από το Λουτράκι τραυματίστηκε θανάσιμα κι ο 19χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φίλος του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο εργάζονται οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είναι οι δύο νεαροί να είχαν κάποιο ραντεβού με άλλα άτομα, αυτό να πήγε στραβά και να «μίλησαν» τα μαχαίρια.

Το άλλο σενάριο, που δεν φαίνεται να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες, είναι οι δύο φίλοι να τσακώθηκαν μεταξύ τους και να αντάλλαξαν μαχαιριές.

Να σημειωθεί ότι ο 17χρονος «έφερε τραύμα από θλων όργανο στο αριστερό μέρος του θώρακα στο ύψος της καρδιάς», ενώ ο 19χρονος «έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αριστερά της ωμοπλάτης, αριστερά στο θώρακα, αριστερά στην κοιλιακή χώρα και στο δεξί μηρό».

Για την ώρα πάντως, ο 19χρονος που αρχικά πήγε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου κι από εκεί διεκομίσθη στην Αθήνα, επιμένει ότι τα τραύματά του προέρχονται από τροχαίο.

Σε ό,τι αφορά τον 17χρονο, ο αδερφός του είπε στους αστυνομικούς ότι γύρισε σπίτι χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν και ότι αυτός τον εντόπισε αιμόφυρτο στο κρεβάτι του και τον πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.