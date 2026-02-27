Απόψε στις 23:20, στο Mega, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά δύο υποθέσεις – θρίλερ που κρατούν αμείωτη την αγωνία:

Μία από τις πιο αινιγματικές εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, στη Λακωνία.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας παραμένει άφαντος σαν να άνοιξε, μέσα στη νύχτα, η γη και να τον κατάπιε στο ίδιο του το σπίτι.

Η εκπομπή επιμένει στην έρευνα και φέρνει τα πάνω – κάτω.

Τα στόματα ανοίγουν. Οι νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως δίνουν απρόσμενη τροπή στην υπόθεση…

Στο «Τούνελ» ο γρίφος του φαντάρου που βρέθηκε νεκρός.

Σύγκρουση στρατού και οικογένειας για το αν τον σκότωσαν και γιατί.

Δείτε το trailer: