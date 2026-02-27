Τη στιγμή της πρόσκρουσης του φορτηγού πάνω σε επτά οχήματα, που σημειώθηκε το ξημέρωμα, επί της Θηβών περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας. «Είδα το φορτηγάκι να περνάει το κράσπεδο, να παίρνει το φανάρι και να φτάνει εδώ πάνω στα αμάξια. Κατά τις 7:20 έγινε» τόνισε αρχικά.

Ερωτηθείς αν ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα το φορτηγό απάντησε: «Αφρενάριστος ήταν, σταμάτησε μόνο πάνω στα αμάξια».

Σχετικά με τους επιβαίνοντες, ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι «ο οδηγός του φορτηγού ήταν καλά, σοκαρισμένος μας είπαν οι γιατροί. Και οι δύο από το αυτοκίνητο ήταν εντάξει, τους πήγαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται ότι επικαλέστηκε ότι έχασε τον έλεγχο του συστήματος πέδησης. Στο διάβα του, το φορτηγό παρέσυρε φωτεινό σηματοδότη (φανάρι), δύο πινακίδες, ενώ προκάλεσε μεγάλες φθορές σε τρία ΙΧ αυτοκίνητα και τέσσερις μοτοσικλέτες.

Η στιγμή του τροχαίου:

Φωτογραφίες από το σημείο: