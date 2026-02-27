Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σημαντική πρόκριση στους «16» του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (26/2), επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 στη ρεβάνς των play off στην Τσεχία, και πλέον εστιάζει στον προγραμματισμό των δύο επόμενων ευρωπαϊκών αναμετρήσεών του.

Σήμερα (27/2) στις 14:00, ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποιος εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις θα είναι ο αντίπαλός του στους «16», με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Αθήνα και το δεύτερο εκτός έδρας. Ωστόσο, αυτή τη φορά η έδρα για το «Τριφύλλι» ενδέχεται να αλλάξει.

Το ΟΑΚΑ δεν αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό στις 11 και 12 Μαρτίου για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των «16», λόγω των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα, που επηρεάζουν κρίσιμα λειτουργικά τμήματα του σταδίου. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην επιλογή της Λεωφόρου.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ολοκληρωθεί αρκετά έργα αναβάθμισης και επιδιόρθωσης λειτουργικών ζητημάτων στο «Απόστολος Νικολαΐδης», και η UEFA έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για να φιλοξενηθεί εκεί το πρώτο παιχνίδι των «16», αναγνωρίζοντας την ειδική συνθήκη λόγω των περιορισμών του ΟΑΚΑ και την ανάγκη ευελιξίας από πλευράς του συλλόγου.