Έναν νέο, ισχυρό λόγο για να τοποθετηθούν στις ευρωπαϊκές αγορές -ή να τις προτιμήσουν έναντι των αμερικανικών- βρίσκουν οι επενδυτές στο ιστορικό υψηλό των επαναγορών ιδίων (buybacks) μετοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Barclays Plc, οι εταιρείες του δείκτη Stoxx Europe 600 έχουν ήδη ανακοινώσει επαναγορές ύψους 85,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Πρωταγωνιστές και προοπτικές

Οι κλάδοι της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας ηγούνται της κίνησης αυτής, σύμφωνα με το Bloomberg. Καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων, αίρονται και οι περιορισμοί που εμπόδιζαν την εκτέλεση των προγραμμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις.

«Παρατηρούμε μια έντονη επιτάχυνση της εταιρικής δραστηριότητας», επισημαίνει ο Emmanuel Makonga, στρατηγικός αναλυτής της Barclays. «Η εκτέλεση των προγραμμάτων κινείται ήδη πάνω από τον μέσο όρο και, δεδομένου ότι ο Μάρτιος αποτελεί παραδοσιακά την περίοδο αιχμής, η δραστηριότητα αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω καθώς λήγουν οι περίοδοι απαγόρευσης συναλλαγών (blackout windows)».

Τα σημαντικά «πολεμοφόδια»

Οι επενδυτές φαίνεται να ανταμείβουν τις εταιρείες που επιδίδονται σε αυτό το «μπαράζ» επαναγορών. Ένα καλάθι μετοχών της Barclays που περιλαμβάνει τις εταιρείες αυτές έχει υπεραποδώσει έναντι του γενικού δείκτη Stoxx 600 κατά περισσότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες το τελευταίο εξάμηνο. Παράλληλα, οι αποδόσεις τους ξεπερνούν ακόμη και τους λεγόμενους «αριστοκράτες των μερισμάτων».

Επιπλέον, περίπου το 76% των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Αυτό, σύμφωνα με τον Makonga, αφήνει σημαντικά «πολεμοφόδια» για τη στήριξη των εισροών κεφαλαίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Ευρώπη vs ΗΠΑ: Η αλλαγή του κλίματος

Από την αρχή του έτους, ο Stoxx Europe 600 καταγράφει, σύμφωνα με το Bloomberg, υπεραπόδοση έξι ποσοστιαίων μονάδων έναντι του αμερικανικού S&P 500. Οι επενδυτές στρέφονται στην Ευρώπη για διαφοροποίηση, ανησυχώντας για τις υπέρογκες δαπάνες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις υψηλές αποτιμήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές μετοχές ευνοούνται από:

Τα σημαντικά πακέτα δημοσιονομικής τόνωσης.

Τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην περιοχή.

Τα χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

Τη μικρότερη έκθεσή τους στον τεχνολογικό κλάδο, η οποία στην παρούσα φάση λειτουργεί θετικά.

Πλέον, οι αυξανόμενες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους έρχονται να δώσουν μια επιπλέον ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στον αντίποδα, πληθαίνουν τα σημάδια ότι ο ρυθμός των επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους στις ΗΠΑ υποχωρεί. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Bank of America Corp., οι οποίες βασίζονται σε επεξεργασία των δεδομένων από τη δραστηριότητα των εταιρικών τους πελατών, καταδεικνύουν σαφή επιβράδυνση των επαναγορών ιδίων μετοχών (buybacks) για τις επιχειρήσεις του δείκτη S&P 500.