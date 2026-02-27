Το δολάριο φαίνεται πως θα είναι ο μεγάλος χαμένος του νέου κύματος ειδήσεων γύρω από τους δασμούς, την ίδια στιγμή που οι κινεζικές μετοχές προετοιμάζονται για σημαντική υπεραπόδοση. Αυτό καταδεικνύουν τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του Bloomberg, που σκιαγραφούν ένα νέο τοπίο στις διεθνείς αγορές.

Ανάμεσα σε 121 συμμετέχοντες που ερωτήθηκαν το διάστημα 20-25 Φεβρουαρίου, το 34% προκρίνει τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μακριά από το δολάριο ως την κορυφαία στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου.

Επιστροφή στην αβεβαιότητα

Η πρόσφατη παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναζωπύρωσε την ανησυχία για το μέλλον των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για την επιβολή καθολικού δασμού 10%, με τον ίδιο να προειδοποιεί για περαιτέρω αύξηση στο 15%.

Στο πλαίσιο αυτό, η επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των υπόλοιπων ηγετών. Χαρακτηριστική είναι η στάση της Ευρώπης, όπου αξιωματούχοι φαίνονται έτοιμοι να «παγώσουν» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Το βάρος των επιστροφών και η στάση της Fed

Ένα κρίσιμο στοιχείο που αναμένεται να πιέσει το δολάριο είναι οι πιθανές επιστροφές χρημάτων προς τους εισαγωγείς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics, το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει τα 170 δισ. δολάρια, καλύπτοντας δασμούς που καταβλήθηκαν τους τελευταίους 10 μήνες.

Ο Win Thin, επικεφαλής οικονομολόγος της Bank of Nassau, εκτιμά πως η μείωση του μέσου πραγματικού δασμού θα διευκολύνει το έργο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed): «Η Fed μπορεί πλέον να συνεχίσει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής με μεγαλύτερη βεβαιότητα, καθώς οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που απέρρεαν από τους δασμούς υποχωρούν. Μια τέτοια εξέλιξη ευνοεί τις μετοχές, αλλά λειτουργεί εις βάρος του δολαρίου».

Πτωτικές για το δολάριο

Η απαισιοδοξία για το αμερικανικό νόμισμα αποτυπώνεται στο γεγονός ότι πάνω από το 70% των ερωτηθέντων περιμένει υποχώρηση του δείκτη Bloomberg Dollar Spot Index μέσα στον επόμενο μήνα. Ο δείκτης βρίσκεται ήδη σε πτωτική τροχιά, έχοντας καταγράψει απώλειες 8,1% το 2025.

Ωστόσο, το δολάριο διατηρεί κάποιες ελπίδες ανάκαμψης. Η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά ήδη εναλλακτικές οδούς για την εφαρμογή των δασμών, γεγονός που θα μπορούσε να αναγκάσει τη Fed να καθυστερήσει την προγραμματισμένη μείωση των επιτοκίων.

Ο μεγάλος νικητής

Οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ αναδεικνύονται στους κύριους ωφελημένους από μια ενδεχόμενη στροφή στη δασμολογική στρατηγική, σύμφωνα με το 37% των ερωτηθέντων. Μια πιθανή μείωση των επιβαρύνσεων αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, αν και παραμένει ασαφές εάν και πότε θα υλοποιηθεί μια τέτοια ελάφρυνση.

Παρά τις προσδοκίες των επενδυτών, το τοπίο παραμένει περίπλοκο. Ο Αντιπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR), Jamieson Greer, ξεκαθάρισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως η πρόθεση του προέδρου Τραμπ είναι να διατηρήσει τους δασμούς έναντι της Κίνας σταθερούς, σε ένα εύρος μεταξύ 35% και 50%.

Ο Greer τόνισε μάλιστα πως η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων δασμολογικών επιβαρύνσεων.