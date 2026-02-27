Επίθεση από έναν μεθυσμένο άνδρα, που ήταν και γνώριμος στις Αρχές, δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26/2 στην Πάτρα διασώστης του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το tempo24.news σημειώθηκε σε καφενείο στην Αγία Τριάδα Πατρών, όπου ο διασώστης πήγε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον μεθυσμένο.

Ο άνδρας ήταν σε κατάσταση μέθης και άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία με αποτέλεσμα τρία περιπολικά και η ΟΠΚΕ να φτάσουν στο σημείο.

Θύμα και δράστης κατέληξαν στο Γ’ Αστυνομικό Τμήμα, όπου ο διασώστης υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό.