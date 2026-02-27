Ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά την υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο.

Το βίντεο δείχνει ένα έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε ένα χρόνο πριν και προβλήθηκε στο Star.

Σύμφωνα με όσα φαίνονται, ο ανήλικος γιος πηγαίνει να ανέβει σε μηχανή, όταν δέχεται επίθεση από τον πατέρα του. Ο άνδρας προσπαθεί να χτυπήσει τον ανήλικο που αποφεύγει τα χτυπήματα και στη συνέχεια ρίχνει τη μηχανή πάνω του.

Επίσης, η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ανέφερε ότι πριν μερικά χρόνια, κοινωνικός λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας, στο οποίο ζούσαν τρία παιδιά: ο 17χρονος – που τότε ήταν 12 ετών – καθώς και δύο μικρότερα, 6 και 2,5 ετών.

Ο 17χρονος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στους συμμαθητές του ότι ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του.

Το 2022 είχε γίνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τον Αύγουστο ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι και τραυματίζοντάς τον. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο πατέρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η μητέρα του 17χρονου έχει αναφέρει ότι ο σύζυγός της συμπεριφερόταν σκληρά στο παιδί και τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, φαίνεται η κατάσταση να βελτιώθηκε στο σπίτι, όχι όμως και οι καβγάδες με τον 17χρονο.

Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Αν και αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκδοχή το ατύχημα, τελικά ο 17,5 ετών γιος του ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον, με ένα εξ αυτών να βρίσκει τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Μάλιστα, ο γιος του, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, παρουσίασε την εκδοχή του ατυχήματος, φωνάζοντας στους εργαζόμενους στο συνεργείο: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, ενώ όταν η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε την έρευνα, ο γιος του ομολόγησε υπό το βάρος των πράξεών του.