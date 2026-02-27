Σε κλίμα αυξημένης ανησυχίας για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, ο δήμαρχος της Μπερ Σεβά στο νότιο Ισραήλ έδωσε εντολή για γενικό άνοιγμα όλων των δημόσιων καταφυγίων στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους, ενεργοποιείται «γενικό άνοιγμα όλων των δημόσιων καταφυγίων», μια κίνηση που παραπέμπει σε προετοιμασία για ενδεχόμενα πλήγματα με ρουκέτες ή πυραύλους.

Η απόφαση του δήμου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ισραηλινή ηγεσία και οι ένοπλες δυνάμεις αξιολογούν συνεχώς το επίπεδο απειλής, στον απόηχο αλλεπάλληλων προειδοποιήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανό χτύπημα εναντίον του Ιράν εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στις πυρηνικές συνομιλίες. Παρά τη σαφή κλιμάκωση των μέτρων ετοιμότητας σε τοπικό επίπεδο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κεντρική οδηγία για γενικό άνοιγμα καταφυγίων σε εθνική κλίμακα από τον ισραηλινό στρατό ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντασης, ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, επιχείρησε να στείλει μήνυμα ψυχραιμίας. Τόνισε ότι οι IDF παρακολουθούν στενά την κατάσταση, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και λειτουργούν σε συντονισμό με τους συμμάχους της χώρας, αλλά «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες» προς το κοινό, υποσχόμενος ότι κάθε τροποποίηση θα ανακοινωθεί άμεσα, σύμφωνα και με τους Times of Israel.

⚡️🇮🇱🇮🇷 Be'er Sheva Deputy Mayor Shimon Tobul announced a citywide directive to open public shelters as Israel prepares for a potential war with Iran.#IranMassacre #usirantensions #war #USIranTalks pic.twitter.com/4RiV2Y3O9C — TrendBuzz 🇫🇮🇳🇵 (@Trendbuzz10) February 27, 2026

Ο συνδυασμός της τοπικής κινητοποίησης στην Μπερ Σεβά με το καθησυχαστικό μήνυμα από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία που επιχειρεί να κρατήσει το Ισραήλ: από τη μία, να προετοιμάσει τις κρίσιμες υποδομές και τον άμαχο πληθυσμό για ένα δυσμενές σενάριο, και από την άλλη να αποφύγει την πρόκληση γενικευμένου πανικού σε μια περιοχή που ήδη «βράζει» από γεωπολιτικές εντάσεις.