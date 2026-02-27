Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκπροσωπώντας και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της δράσης της Υπηρεσίας από την έναρξη λειτουργίας της τον Οκτώβριο του 2024 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026. Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για μια χρονιά με μεγάλες προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν πρόκειται «να κάνει πίσω» στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και ότι θα συνεχίσει με την ίδια πίστη, αφοσίωση, μεθοδικότητα και πάθος το έργο της προς όφελος των πολιτών.

Όπως τόνισε, τα προβλήματα και οι προτεραιότητες ασφαλείας «δεν μας τα ανοίγουν κάποιοι άλλοι», καθώς η ΕΛΑΣ επιδιώκει η ίδια να διεισδύει στις εγκληματικές οργανώσεις και στα δίκτυα, ασκώντας πλήρως το καθήκον της για την τήρηση του νόμου, της τάξης και της ασφάλειας. «Δεν υπάρχει περίπτωση να δειλιάσουμε ή να μην ασκήσουμε το καθήκον μας απέναντι στον ελληνικό λαό και στη δικαιοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή της ΔΑΟΕ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι και το 2026 θα είναι μια «απόλυτα επιτυχημένη χρονιά» που θα αφήσει ακόμη βαθύτερο αποτύπωμα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αναφέρθηκε, επίσης, στη διεθνή διάσταση της Υπηρεσίας, η οποία αναπτύσσει συνεργασίες με ξένες αρχές επιβολής του νόμου και, όπως είπε, αναμένεται να καθιερωθεί διεθνώς ως μια ισχυρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική αστυνομική δομή.

Ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, επισήμανε ότι τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας αποτελούν «αδιαμφισβήτητη απόδειξη» της αποδοτικότητάς της, με αποκλειστικό στόχο τη νομιμότητα προς όφελος του πολίτη. Υπενθύμισε ότι από τη σύσταση της Διεύθυνσης, τον Οκτώβριο του 2024, στόχος ήταν να καταστεί «ραχοκοκαλιά της ασφάλειας» στη συνείδηση των πολιτών και πυλώνας σταθερότητας για τη δημοκρατία, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς, εκφράζοντας την περηφάνια του για το έμπειρο και αφοσιωμένο προσωπικό της ΔΑΟΕ.

Στον απολογισμό δράσης αναφέρθηκε ότι, από τις 21 Οκτωβρίου 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, η ΔΑΟΕ χειρίστηκε 958 υποθέσεις, για τις οποίες ασκήθηκαν διώξεις σε 3.094 άτομα, συνελήφθησαν 2.159 και 598 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν. Στο ίδιο διάστημα, αποδομήθηκαν συνολικά 173 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, κλοπές, απάτες, λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και καυσίμων, διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, όπλων και πυρομαχικών, εμπορία ανθρώπων, αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο και οικονομικά εγκλήματα.

Η ζημία που εκτιμάται ότι προκάλεσαν τα κυκλώματα που εξαρθρώθηκαν προσεγγίζει τα 354 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν πάνω από 7,2 εκατ. ευρώ, πολύτιμα μέταλλα και λίθοι, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών (περισσότεροι από 2 τόνοι κοκαΐνης –πέραν διεθνών κατασχέσεων–, πάνω από 4 τόνοι κάνναβης, καθώς και σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και συνθετικών ναρκωτικών), εκατοντάδες όπλα και δεκάδες χιλιάδες φυσίγγια, μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων, αλκοόλ και καυσίμων, χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα και πολιτιστικά αγαθά, καθώς και 651 οχήματα και πλήθος άλλων παράνομων εμπορευμάτων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, ενώ παρευρέθηκαν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛΑΣ, εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, σύνδεσμοι ξένων διπλωματικών αποστολών και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αστυνομίας.