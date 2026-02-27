Σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ξεκίνησε έναν διπλωματικό μαραθώνιο που περιλαμβάνει επαφές με τους ηγέτες του Πακιστάν, της Αφγανιστάν, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας.

Η Τουρκία προσφέρει να μεσολαβήσει για να φέρει τις δύο πλευρές σε συμφωνία και να τερματίσουν τις έντονες στρατιωτικές συγκρούσεις που διαρκούν εβδομάδες. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας από διεθνείς δυνάμεις για την αποφυγή μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στην Καμπούλ και τις γύρω περιοχές, η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται, με εκατοντάδες άμαχους να είναι ανάμεσα στις συνέπειες των αεροπορικών επιθέσεων του Πακιστάν. Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, ανησυχούν για την ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί, με τον αριθμό των θυμάτων να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, η διπλωματική πρόοδος παραμένει αβέβαιη.

Ο λόγος για τη ρήξη: Από την ιστορική καχυποψία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης προήλθε από σειρά αεροπορικών επιθέσεων του Πακιστάν, οι οποίες στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Καμπούλ, Κανταχάρ και Πάκτια. Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας, Khawaja Asif, δήλωσε ότι η επίθεση αυτή ήταν απάντηση στην υποστήριξη των Ταλιμπάν σε ένοπλες ομάδες που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν. Η κυβέρνηση του Πακιστάν κατηγορεί την Αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι φιλοξενεί ομάδες ανταρτών που δρουν από τα αφγανικά εδάφη, περιλαμβανομένων των οργανώσεων που εκδηλώνουν επιθέσεις αυτοκτονίας σε πακιστανικές πόλεις.

Η νέα σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν δεν αποτελεί απλώς ένα πρόσφατο επεισόδιο, αλλά αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διένεξης που έχει τις ρίζες της στην αμφισβητούμενη γραμμή Durand, η οποία χωρίζει τις δύο χώρες. Το Πακιστάν κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι φιλοξενεί μαχητές και οργανώσεις που απειλούν την ασφάλειά του, ενώ οι Ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες και θεωρούν ότι το Πακιστάν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αφγανική αστάθεια για δικούς του στρατηγικούς σκοπούς.

Σε αυτό το κλίμα, ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας, Khawaja Asif, προχώρησε σε βαριές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι Ταλιμπάν συνεργάζονται με την Ινδία, κάτι που καθιστά τη σύγκρουση ακόμη πιο περίπλοκη και επικίνδυνη για την περιοχή. Σύμφωνα με τον Asif, η συνεργασία αυτή ενδυναμώνει την προσπάθεια της Ινδίας να ασκήσει πίεση στο Πακιστάν, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω εντάσεις.

Από την πλευρά των Ταλιμπάν, η κατηγορία ότι συνεργάζονται με το Πακιστάν και την Ινδία έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση. Οι Ταλιμπάν αρνούνται κάθε συνεργασία με την Ινδία, ενώ υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις τους είναι αντίποινα για τις συνεχιζόμενες πακιστανικές αεροπορικές επιθέσεις.

Νέες πληροφορίες: Οι αντιδράσεις του διεθνούς κοινού και οι στρατιωτικές αντεπιθέσεις

Διεθνείς αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει να εντείνονται, με τη Ρωσία να καλεί και τους δύο αντιπάλους να παύσουν τη βία και να επιστρέψουν στις συνομιλίες, ενώ η Κίνα εκφράζει έντονη ανησυχία για την «εκρηκτική κατάσταση» στα σύνορα. Οι διεθνείς διπλωμάτες φοβούνται ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή, επιβαρύνοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις στην Νότια Ασία.

Μία από τις σημαντικές εξελίξεις της τελευταίας ημέρας ήταν η ανταπόκριση των Αφγανών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) για να επιτεθούν σε στρατιωτικούς στόχους εντός του Πακιστάν. Η επίθεση αυτή, αν και περιορισμένη, σηματοδοτεί την κλιμάκωση του πολέμου, δείχνοντας ότι οι Ταλιμπάν έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση των στρατηγικών τους.

Η Τουρκία, που παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, έχει προτείνει έναν διάλογο υπό την αιγίδα του Κατάρ, με στόχο τη διασφάλιση της εκεχειρίας. Αν και η Σαουδική Αραβία προσφέρεται να συμμετάσχει στη διαμεσολάβηση, η επιτυχία αυτών των προσπαθειών εξαρτάται από τη δυνατότητα των δύο πλευρών να συμφωνήσουν σε μια κοινή βάση διαλόγου.

Η κρίση στην αφγανική περιοχή και η ανθρωπιστική κρίση

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για τη δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή, με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιθέσεων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις από τοπικούς αξιωματούχους κάνουν λόγο για πάνω από 100 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες από τις τελευταίες επιθέσεις του Πακιστάν.

Ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί καλούν για την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την προστασία των αμάχων, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αποκατάστασης της ειρήνης στην περιοχή.