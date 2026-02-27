Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν τον 14χρονο Παλαιστίνιο, Τζαντ Τζανταλάχ, από πολύ κοντινή απόσταση σε προσφυγικό καταυλισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον περασμένο Νοέμβριο και τον άφησαν αιμόφυρτο στο έδαφος χωρίς καμία ιατρική βοήθεια.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας λίγους μήνες μετά δείχνει τους στρατιώτες να περικυκλώνουν το σημείο και να εμποδίζουν δύο παλαιστινιακά ασθενοφόρα να προσεγγίσουν τον ανήλικο τραυματία. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι συνολικά 14 στρατιώτες παρέμειναν γύρω του για τουλάχιστον 45 λεπτά, ενώ αιμορραγούσε στο έδαφος.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν στο BBC ότι του παρασχέθηκε «ιατρική φροντίδα», χωρίς όμως να δώσουν λεπτομέρειες για το πότε ή με ποιον τρόπο έγινε. Η IDF υποστήριξε επίσης ότι ο Τζαντ είχε πετάξει πέτρα, κάτι που, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, μπορεί να δικαιολογήσει χρήση θανατηφόρας βίας.

Ωστόσο, το διαθέσιμο βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη να τοποθετεί ένα αντικείμενο δίπλα στον τραυματισμένο 14χρονο και να το φωτογραφίζει. Η μητέρα του 14χρονου, Σάφα, δήλωσε πως «έριξαν μια πέτρα δίπλα στο χέρι του για να τον ενοχοποιήσουν».

Ο Τζαντ Τζανταλάχ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αλ-Φάρα, έναν προσφυγικό καταυλισμό στη Δυτική Όχθη όπου ζουν περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι. Όπως συμβαίνει και στους καταυλισμούς στα κατεχόμενα εδάφη, η περιοχή δέχεται συχνά επιδρομές, τις οποίες το Ισραήλ χαρακτηρίζει απαραίτητες για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων που δραστηριοποιούνται εκεί.

Ο θάνατος του Τζαντ δεν θεωρείται μεμονωμένο περιστατικό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, 55 παιδιά σκοτώθηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη την προηγούμενη χρονιά.

Η στιγμή του πυροβολισμού

Η υπόθεση του 14χρονου ξεχωρίζει τόσο επειδή παρέμεινε τραυματισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να λάβει ιατρική βοήθεια, αλλά και για την παρουσία του βίντεο ντοκουμέντου το οποίο επαληθεύτηκε από το BBC.

Η στιγμή του πυροβολισμού καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο πρώτο βίντεο φαίνονται τρία αγόρια να στέκονται στη γωνία ενός στενού δρόμου και να κοιτούν προς τα δεξιά, εκεί όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα είχαν μόλις αποχωρήσει από την περιοχή. Ένας φίλος του Τζαντ ανέφερε στο BBC ότι τα παιδιά βγήκαν έξω μετά από μήνυμα σε ομαδική συνομιλία του καταυλισμού που ανέφερε πως οι ισραηλινές μονάδες αποχωρούσαν και θέλησαν να το επιβεβαιώσουν.

Χωρίς να το γνωρίζουν, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν παραμείνει στο σημείο και βρίσκονταν λίγα μέτρα αριστερά τους, κρυμμένοι πίσω από τοίχο. Οι φίλοι του Τζαντ αντιλήφθηκαν πρώτοι την παρουσία τους και έτρεξαν να απομακρυνθούν.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας δείχνει έναν στρατιώτη να εμφανίζεται σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τον Τζαντ, να σηκώνει το όπλο του και να πυροβολεί. Στον τοίχο του καταυλισμού παραμένουν εμφανείς τρύπες από σφαίρες στο ίδιο σημείο.

Παρότι πιθανότατα ήδη τραυματισμένος, ο Τζαντ προσπάθησε να τρέξει στο στενό. Ο στρατιώτης φαίνεται να στρέφει το όπλο προς το μέρος του, ενώ στο βίντεο διακρίνεται σκόνη να σηκώνεται μπροστά του, ένδειξη ότι οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

Λίγα μέτρα αργότερα ο Τζαντ καταρρέει εκτός πλάνου. Στη συνέχεια, βίντεο που κατέγραψε διακριτικά κάτοικος του καταυλισμού αποτυπώνει στιγμές από τα τελευταία λεπτά της ζωής του.

Στο υλικό φαίνεται ο 14χρονος να προσπαθεί επανειλημμένα να τραβήξει την προσοχή των στρατιωτών, κουνώντας τα χέρια του και πετώντας το καπέλο του προς το μέρος τους. Οι στρατιώτες φαίνεται να αγνοούν τις κινήσεις του και να κλοτσούν το καπέλο πίσω.

Η μητέρα του Τζαντ επιχείρησε να τον πλησιάσει πεζή, όταν ενημερώθηκε για τον πυροβολισμό, όμως σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι Ισραηλινοί στρατιώτες την εμπόδισαν. Κάτοικος του καταυλισμού κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο οκτώ λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τα αρχεία κλήσεων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που δόθηκαν στο BBC.

Ο επικεφαλής διασώστης, Χασάν Φούκχα, δήλωσε ότι το πλήρωμά του σταμάτησε υπό την απειλή όπλων και δεν του επιτράπηκε να προσεγγίσει τον Τζαντ, παρότι βρισκόταν περίπου εκατό μέτρα μακριά και σε ορατό σημείο. Οι διασώστες αναγκάστηκαν να παρακολουθούν χωρίς δυνατότητα παρέμβασης, ενώ ο Τζαντ αιμορραγούσε. Ο Φούκχα ανέφερε ότι περίμεναν τουλάχιστον 35 λεπτά χωρίς να μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Κλήθηκε δεύτερο ασθενοφόρο από διαφορετική κατεύθυνση, όμως και αυτό το σταμάτησαν οι στρατιώτες.

Σημειώνεται πως, όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τα τραύματα που υπέστη και τη θεραπεία που του παρασχέθηκε, η IDF αρνήθηκε να απαντήσει.