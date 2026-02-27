Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και διήρκησε περισσότερο από το προβλεπόμενο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ευρωατλαντικές σχέσεις, με ανταλλαγή απόψεων για την πορεία των σχέσεων ΗΠΑ και Ευρώπης και την ανάγκη διατήρησης λειτουργικών διαύλων διαλόγου, με την Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως αξιόπιστος εταίρος και χρήσιμη γέφυρα επικοινωνίας.

Συζητήθηκαν επίσης περιφερειακά ζητήματα, όπως το Κυπριακό, το Ιράν, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και η δυνατότητα ελληνικής συμβολής σε ανθρωπιστικές και σταθεροποιητικές πρωτοβουλίες. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν ακόμη το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στην Αφρική, ενώ έγινε ενημέρωση και για τις τελευταίες επαφές στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε εκ νέου την βούληση του να επισκεφτεί την Αθήνα όταν το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του, χωρίς όμως να οριστικοποιηθεί ημερομηνία για τον επόμενο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο πήγε εξαιρετικά καλά, ενώ σχολιάζουν πως πρώτη φορά υπουργός γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ πρώτη φορά κάποιος Ευρωπαίος υπουργός γίνεται δεκτός στην Ουάσιγκτον μέσα σε έναν χρόνο.

Τέλος, σχολιάζοντας την επιστολή που έστειλαν οι Τούρκοι, οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως μετά τις εξελίξεις με την Chevron, ήταν εντελώς αναμενόμενη η συγκεκριμένη κίνηση της Άγκυρας.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την επέκταση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και των εμπορικών σχέσεων, την προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης».