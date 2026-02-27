Μια τελευταία προσθήκη ολοκληρώνει την 12άδα της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο, καθώς ο Ντίνος Μήτογλου έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Αρχικά ο Μήτογλου δεν είχε κληθεί, λόγω του βεβαρημένου προγράμματος των διεθνών με πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Ωστόσο, διατηρούσε επικοινωνία με το τεχνικό επιτελείο και εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει. Με την έγκριση του Παναθηναϊκού, ενσωματώθηκε στην Εθνική, ολοκληρώνοντας τη 12άδα για το παιχνίδι της 27ης Φεβρουαρίου (19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η 12άδα της Εθνικής:

Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ε. Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.