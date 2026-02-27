Η επιλογή της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προχωρήσει πρόωρα στη λύση της συνεργασίας της με τον Ρούμπεν Αμορίμ αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τα ταμεία του συλλόγου, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η συνολική αποζημίωση ενδέχεται να ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα τον Νοέμβριο του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2027. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν επενδύσει δυναμικά στην περίπτωσή του, προσφέροντάς του εξαιρετικούς όρους για να αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ωστόσο η συνεργασία των δύο πλευρών δεν μακροημέρευσε.

Τα αγωνιστικά αποτελέσματα δεν κάλυψαν τις προσδοκίες και τον Ιανουάριο του 2026 αποφασίστηκε η αντικατάστασή του. Μέχρι το τέλος της σεζόν χρέη υπηρεσιακού προπονητή ανέλαβε ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος μετρά πέντε νίκες στα έξι πρώτα παιχνίδια του στην Premier League, βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα της ομάδας και διατηρώντας την σε τροχιά Champions League.

Παρά την αγωνιστική ανάκαμψη, η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί το οικονομικό κόστος της απόφασης. Κατά την αποχώρηση του Αμορίμ είχε καταβληθεί ποσό 11.450.000 ευρώ ως αποζημίωση προς τον ίδιο και το τεχνικό του επιτελείο, ωστόσο το τελικό ύψος της συμφωνίας φαίνεται πως θα είναι μεγαλύτερο.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου, η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει έως και τα 18.200.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο ενδεχόμενο των μελλοντικών πληρωμών διακανονισμού και αναμένεται να καταγραφεί εντός του οικονομικού έτους 2026.