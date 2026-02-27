Ένταση και απογοητευτικές εικόνες ακολούθησαν τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League, με στιγμιότυπα από το πέταλο των φιλοξενούμενων να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 2-1 στην Αγγλία, ωστόσο το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Τουρκία είχε ήδη κρίνει την πρόκριση υπέρ των «ρεντς», που εξασφάλισαν θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, βίντεο και φωτογραφίες από το τμήμα των φιλοξενούμενων έδειξαν ζημιές σε καθίσματα και υποδομές του «Σίτι Γκράουντ». Σύμφωνα με τις εικόνες που κυκλοφορούν, οι φθορές αποδίδονται σε μερίδα οπαδών της Φενέρμπαχτσε, σε μια αντίδραση που φέρεται να εκδηλώθηκε είτε κατά τη διάρκεια είτε αμέσως μετά την αναμέτρηση, στον απόηχο του ευρωπαϊκού αποκλεισμού.