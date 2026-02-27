Η ICAP CRIF επιστρέφει με το 2ο ESG Summit, την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026, στα Asteria Γλυφάδας (Domus) μετά από την πολύ επιτυχημένη περσινή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στον διάλογο για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τη στρατηγική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG. Με τίτλο Turning Environmental, Social & Governance into Strategic Value, η φετινή θεματολογία θα αναδείξει τη στρατηγική αναγκαιότητα υλοποίησης βιώσιμων πρωτοβουλιών που δεν περιορίζονται στη συμμόρφωση, αλλά λειτουργούν ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και εξειδικευμένες τοποθετήσεις, το συνέδριο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική συνοχή και τις αρχές σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, το συνέδριο θα προσφέρει ολιστική ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο του ESG, φωτίζοντας το νέο ρυθμιστικό, χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα παρουσιαστούν σύγχρονες πολιτικές, εξειδικευμένα εργαλεία, και εφαρμοσμένα έργα – βέλτιστες πρακτικές, δίνοντας στα στελέχη τις απαραίτητες κατευθύνσεις για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της νέας ESG πραγματικότητας και να μετατρέψουν τις υποχρεώσεις σε στρατηγικές ευκαιρίες.

Με παρουσιάστρια τη Δημοσιογράφο & Παρουσιάστρια ειδήσεων, Χριστίνα Βίδου, το ESG Summit φιλοδοξεί να αναδείξει τη στρατηγική αναγκαιότητα υλοποίησης βιώσιμων πρωτοβουλιών που δεν περιορίζονται στη συμμόρφωση, αλλά λειτουργούν ως μοχλός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και εξειδικευμένες τοποθετήσεις, το συνέδριο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική συνοχή και τις αρχές σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Στο 2ο ESG Summit, Key Note Speaker είναι ο Yφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Το Summit συγκεντρώνει κορυφαίους ομιλητές που πλαισιώνουν την πληθωρική ατζέντα του.

Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής, Βραβεία ESG Shipping | Chief Sustainability Officer, Motor Oil Group

Γεώργιος Αλεξάκης, Δημοσιογράφος Reporter.gr

Αρτέμιος Αληφραγκής, Επικεφαλής Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Gaetano Volpe, CEO LATITUDO40 – A Techstars_ Portfolio Company

Ντιάνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φανούρης Δρακάκης, Αρχισυντάκτης, 2045.gr,

Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Συγγελίδη

Δημήτριος Κουφόπουλος, Καθηγητής University of London, Chair of the Hellenic Observatory of Corporate Governance

Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP CRIF Group

Marco Macellari, CEO of CRIF Synesgy Ratings

Ρηνέτα Μήτση, Corporate Affairs & Sustainability Director, Goody’s-Everest Group

Αντώνης Μουντούρης, Δ/ντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου HELLENiQ ENERGY

Δέσποινα – Λητώ Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ., CSR HELLAS | Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Αττικής

Σταματίνα Παντελαίου, Director, Sectorial Studies & Publications

Καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος, Chairman of the Board, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης – Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Γαρυφαλλιά (Φαίη) Σελίμη PhD(c), MSc Δικηγόρος, οικονομολόγος, αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Κυκλικής οικονομίας και Κλίματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), αντιπρόσωπος του EPLO στην UNECE Espoo Convention & SEA Protocol και στη UNEP-MAP, ΕΜΕΑ Expert

Kωσταντία Σταυρακοπούλου, Assurance Manager, Asteria Glyfada

Γεώργιος Στεργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Γιώργος Χατζηλεοντής, Διευθυντής, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Synesgy, ICAP CRIF

Τι θα συζητηθεί στο ESG Summit 2026

Το συνέδριο θα καλύψει και τις τρεις διαστάσεις του ESG (Environmental, Social, Governance), εστιάζοντας σε καίρια και επίκαιρα ζητήματα που καθορίζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων και των οργανισμών στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Η ημέρα ξεκινά με τη δυναμική εισαγωγή του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της πολιτικής προστασίας στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής ανθεκτικότητας. Ακολουθεί παρουσίαση για το πως οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις στο session “Navigating Today’s EU ESG Rules: What Companies Must Know Now”, προσφέροντας σαφείς κατευθύνσεις για συμμόρφωση και αποτελεσματική ενσωμάτωση ESG δεδομένων στις στρατηγικές των εταιρειών.

Ακολουθεί το πάνελ “Understanding Institutional Investors’ Expectations for Sustainable Development”, όπου κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές αποκαλύπτουν τι πραγματικά αναζητούν σε μια σύγχρονη επιχείρηση, πώς αξιολογούν ESG επιδόσεις και ποιες είναι οι νέες προϋποθέσεις για κερδοφορία και επενδυτική ελκυστικότητα.

Η συνεδρία “ESG Business Transformation: CRIF Synesgy Ratings” παρουσιάζει πώς οι αξιόπιστες ESG αξιολογήσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, ενώ στο πάνελ “How ESG Sustainability Assessment Can Help Business Prosper” δίνεται έμφαση στη συμβολή της σωστής αξιολόγησης ESG στην ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, η θεματική μεταφέρεται στον περιβαλλοντικό άξονα με “Powering Progress: ESG and the Transition to Clean Energy”, όπου αναλύονται ο ενεργειακός μετασχηματισμός, οι λύσεις καθαρής ενέργειας και οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε ουσιαστικές “πράσινες” επιλογές. Ο κλάδος της ναυτιλίας εξετάζεται σε βάθος στο “The Shipping Imperative: ESG for a Thriving Blue Economy”, που αναδεικνύει τη βιώσιμη μπλε οικονομία και τις προοπτικές του κλάδου στο ESG περιβάλλον.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί και η θεματική “ESG at the Wheel: Steering Mobility Toward Responsible Growth”, εξετάζοντας τον ρόλο του ESG στη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου, βιώσιμου και καινοτόμου μοντέλου κινητικότητας.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η δορυφορική τεχνολογία γίνονται εργαλείο βιωσιμότητας στο “Empower Sustainable Growth with AI-Driven Satellite Intelligence (Latitudo40)”, αποδεικνύοντας πως το μέλλον της βιωσιμότητας είναι data-driven.

Ένα από τα πιο σύγχρονα sessions είναι το “Sustainable Water Management for a Resilient Future”, το οποίο παρουσιάζει στρατηγικές για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, καθώς και το πάνελ “Cultivating Change: How ESG Transforms Food Sustainability”, που εξετάζει τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Επιπρόσθετα θα αναλυθεί και η θεματική “Building Trust: Social & Governance Excellence in Action”, εστιάζοντας σε πραγματικά παραδείγματα όπου η κοινωνική υπευθυνότητα και η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της ICAP CRIF στο “The ESG Pulse: What Our Research Reveals”, ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με τη βράβευση των Most Sustainable Companies Prizes by Synesgy.

Το 2o ESG Summit, θ΄αποτελέσει τον κόμβο συνάντησης των επιχειρήσεων και των φορέων που αναγνωρίζουν την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και επιθυμούν να διαμορφώσουν το μέλλον του ESG στην Ελλάδα.

Μοναδική test drive εμπειρία για όσους θα παραβρεθούν στο συνέδριο

Τη μοναδική ευκαιρία να οδηγήσουν, στο παραλιακό κομμάτι της Attica Riviera, τα τελευταία μοντέλα αυτοκινήτων νέας γενιάς και να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, θα έχουν οι συμμετέχοντες στο 2o ESG Summit. Το test drive θα πραγματοποιηθεί από την εξειδικευμένη και δυναμική ομάδα του GoCar, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και περιεκτική εμπειρία οδήγησης.

Γιατί να συμμετέχετε στο 2ο ESG Summit

Η ICAP CRIF, μέσα από το ESG Summit, δημιουργεί μια σημαντική πλατφόρμα συζήτησης που ενώνει επιχειρήσεις, κοινωνίες και περιβαλλοντικούς φορείς, χτίζοντας τις βάσεις για βιώσιμα οικοσυστήματα. H συμμετοχή στο Summit, αποτελεί άξονα ενός μοναδικού συνόλου ευκαιριών για:

• Ενημέρωση: Κατανόηση των τελευταίων διεθνών και εγχώριων τάσεων και κανονισμών.

• Δικτύωση: Ανταλλαγή απόψεων εκπροσώπων επιχειρήσεων, τραπεζικών στελεχών και ειδικών.

• Έμπνευση: Παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εγγραφή με Early bird: έως και 1η Μαρτίου 2026

Μεγάλοι Χορηγοί: Asteria Glyfada, Omoda Jaecoo, smart

Χορηγός: Mazda AutoOne

Xορηγοί Επικοινωνίας: Athens Voice, Direction Business Network, ESG Stories, Ethos Media, GoCar.gr, Newsbeast, Reporter.gr

Υπό την Αιγίδα: Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), CSR Hellas.