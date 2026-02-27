Διέρρευσαν τα ονόματα μελών του κλαμπ Bohemian Grove, της απόλυτα μυστικής αποκλειστικά ανδρικής λέσχης της αμερικανικής ελίτ όπου εδώ και δεκαετίες συναντώνται μερικοί από τους ισχυρότερους άνδρες των Ηνωμένων Πολιτειών μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τη λίστα των μελών του πυρήνα της λέσχης για το 2023 εξασφάλισε και δημοσίευσε ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος, Daniel Boguslaw, προκαλώντας αίσθηση αλλά και αμηχανία σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και θεσμούς. Όπως αποκάλυψε, η αυθεντικότητα της λίστας επιβεβαιώθηκε από ενεργό μέλος του κλαμπ, ενώ εκπρόσωπος της λέσχης περιορίστηκε να δηλώσει ότι πρόκειται για «ιδιωτικό οργανισμό που δεν σχολιάζει θέματα μελών».

Η Bohemian Grove, που βρίσκεται στο Monte Rio της Καλιφόρνια, αποτελεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα τόπο συνάντησης της αμερικανικής ελίτ. Κάθε καλοκαίρι, περίπου 2.000 άνδρες χωρίζονται σε «camps», δηλαδή μικρές ομάδες που λειτουργούν σαν αδελφότητες, και περνούν εβδομάδες συζητώντας, δικτυώνοντας και διασκεδάζοντας, υπό αυστηρούς κανόνες σιωπής.

Η λίστα του 2023 περιλαμβάνει περίπου 2.200 άτομα. Οι περισσότεροι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, όμως ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ισχυρά ονόματα από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, την τεχνολογία, τα media, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Πολιτική

Paul Pelosi – Επιχειρηματίας και σύζυγος της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Nancy Pelosi .

– Επιχειρηματίας και σύζυγος της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων . Carlos Bea – Δικαστής στο Εφετείο των ΗΠΑ για το 9ο Περιφερειακό Δικαστήριο.

– Δικαστής στο Εφετείο των ΗΠΑ για το 9ο Περιφερειακό Δικαστήριο. Bobby Inman – Απόστρατος ναύαρχος και πρώην διευθυντής της NSA.

– Απόστρατος ναύαρχος και πρώην διευθυντής της NSA. Edwin Meese III – Υπουργός Δικαιοσύνης επί προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν.

– Υπουργός Δικαιοσύνης επί προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν. Sam Singer – Ισχυρός σύμβουλος δημοσίων σχέσεων, εκπρόσωπος και της ίδιας της Bohemian Club.

Τεχνολογία

Eric Schmidt – Πρώην CEO της Google και εκτελεστικός πρόεδρος της Alphabet.

– Πρώην CEO της Google και εκτελεστικός πρόεδρος της Alphabet. Brook H. Byers – Ανώτερος εταίρος της Kleiner Perkins, από τους παλαιότερους επενδυτές της Silicon Valley.

Επιχειρήσεις & Οικονομία

Michael Bloomberg – Ιδρυτής του Bloomberg και πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης.

– Ιδρυτής του Bloomberg και πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης. Charles Koch – Δισεκατομμυριούχος βιομήχανος και πολιτικός χρηματοδότης.

– Δισεκατομμυριούχος βιομήχανος και πολιτικός χρηματοδότης. Riley Bechtel & Gary Bechtel – Κληρονόμοι της κατασκευαστικής αυτοκρατορίας Bechtel.

& – Κληρονόμοι της κατασκευαστικής αυτοκρατορίας Bechtel. Tim Draper & William Draper – Πατέρας και γιος, ιστορικά ονόματα επενδύσεων.

& – Πατέρας και γιος, ιστορικά ονόματα επενδύσεων. Richard Kovacevich – Πρώην CEO της Wells Fargo.

Media & Τέχνες

Jimmy Buffett – Μουσικός και επιχειρηματίας.

– Μουσικός και επιχειρηματίας. Conan O’Brien – Κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής.

– Κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Jim Belushi – Ηθοποιός και κωμικός.

– Ηθοποιός και κωμικός. Ken Burns – Βραβευμένος δημιουργός ντοκιμαντέρ.

Επιστήμη

Henry Kissinger – Ιστορική φυσιογνωμία της αμερικανικής διπλωματίας.

– Ιστορική φυσιογνωμία της αμερικανικής διπλωματίας. Stanley Prusiner – Νομπελίστας νευρολόγος.

– Νομπελίστας νευρολόγος. Karl Deisseroth – Πρωτοπόρος της οπτογενετικής.

– Πρωτοπόρος της οπτογενετικής. David Patterson – Βραβευμένος επιστήμονας υπολογιστών.

New illuminati list just dropped: A leaked roster of 2,200 Bohemian Grove members https://t.co/9AthSZUymm via @sfstandard Eric X Li, VC and funder of https://t.co/uvbzg8vizd, is among the attendees. — Bill Bishop (@niubi) February 26, 2026

Σύμφωνα με τον Boguslaw, η σύνθεση της λίστας δείχνει ότι η Bohemian Grove παραμένει «λέσχη παλιάς εξουσίας», με λιγότερους τεχνολογικούς παράγοντες από ό,τι θα περίμενε κανείς, και έντονη παρουσία πολιτικών, τραπεζιτών και θεσμικών προσώπων.

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Είμαι απολύτως σίγουρος για το ρεπορτάζ μου. Η μυστικότητα δεν σημαίνει ασυλία».

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται νέες αποκαλύψεις, καθώς η λίστα φωτίζει έναν κόσμο όπου η πραγματική ισχύς ασκείται μακριά από δημόσιες αίθουσες και κάμερες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του San Francisco Standard.