Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι Αρχές μετά το μακάβριο εύρημα δασεργατών στη Χαλκιδική, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου εντόπισαν ανθρώπινα μέλη μέσα σε σακούλα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με τη σορό που βρέθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης σε δασική έκταση στον Γλαρόκαβο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η σορός βρέθηκε σε περιοχή, όπου διεξάγονταν εργασίες καθαρισμού, ενώ την ΕΛ.ΑΣ. ειδοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο οποίος ενημερώθηκε για το εύρημα. Από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία, τα μέλη της σορού ήταν τυλιγμένα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μία βαλίτσα. Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, εύρημα που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την ταυτοποίηση.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ούτε το φύλο ούτε η ηλικία του θύματος, αν και χθες γινόταν λόγο για σορό γυναίκας. Εκτιμάται -πάντως- ότι ο θάνατος επήλθε πριν από αρκετό χρονικό διάστημα. Η προανάκριση από την Ασφάλεια Πολυγύρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.