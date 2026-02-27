Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι Αρχές μετά από το μακάβριο θέαμα με το οποίο βρέθηκαν δασεργάτες στη Χαλκιδική, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών εντόπισαν μέλη γυναίκας μέσα σε σακούλα.

Τα γυναικεία μέλη εντοπίστηκαν στην περιοχή Παλιούρι κοντά στο Πευκοχώρι και ήταν σε πλήρη αποσύνθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ξεχώριζαν τα χέρια της, φορούσε ένα δαχτυλίδι και μία μαύρη φούστα, ενώ δίπλα ήταν μία βαλίτσα μέσα στην οποία υπήρχε μία κουβέρτα με αίματα. Εκτιμάται πως λόγω των εργασιών άνοιξε η βαλίτσα και βγήκε η σορός.

Ανοίγουν οι φάκελοι γυναικών που έχουν δηλωθεί αγνοούμενες

Όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 27/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πιθανότατα, για εγκληματική ενέργεια, ενώ ανοίγουν φάκελοι γυναικών που έχουν δηλωθεί αγνοούμενες.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης: «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.