Ένας ξεναγός συνελήφθη αφού καταγράφηκε σε βίντεο να βεβηλώνει μια πυραμίδα ηλικίας 4.000 ετών με κιμωλία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Αιγύπτιος ξεναγός είχε σχεδιάσει μια σειρά από ζωγραφιές πάνω σε έναν λίθο στις πυραμίδες του αρχαιολογικού χώρου της Σακκάρα, κοντά στο Κάιρο, όπως αναφέρει η Daily Mai.

Πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ο ξεναγός δέχεται παρατήρηση λίγα δευτερόλεπτα αφού είχε γράψει πάνω στο μνημείο. Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο στις 22 Φεβρουαρίου, συγκεντρώνοντας 492.000 προβολές και 2.700 likes.

النهارده فى سقاره عند هرم أوناس لقيت الاستاذ المحترم اللى عرفت بعد كده انه مرشد روسى

البيه معاه طباشير وبيرسم على الهرم ولما اتكلمت معاه بالأدب وقولتله ده غلط قالى هو انت عاقل بصراحه معرفتش ارد علىه وبيقولى زى ما سمعته فى الفيديو ان دى احجار مضافة الاستاذ اللى بيقولى انه دكتور pic.twitter.com/gCdCyTWitw — Mahmoud Etman (@TmanMhmwd6220) February 22, 2026

Στη λεζάντα του βίντεο αναφέρεται: «Σήμερα στη Σακκάρα, κοντά στην πυραμίδα του Ούνας, συνάντησα έναν άνδρα, έναν ξεναγό για Ρώσους τουρίστες, να σχεδιάζει πάνω στην πυραμίδα με κιμωλία. Όταν του είπα ευγενικά ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, με ρώτησε: «Μιλάς σοβαρά;». Ειλικρινά, δεν ήξερα πώς να απαντήσω.»

Το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ξεκίνησε έρευνα αφού ο ξεναγός που χρησιμοποιούσε κιμωλία παραπέμφθηκε στις αρχές. Συνελήφθη άμεσα και κατά την ανάκριση παραδέχθηκε ότι έκανε τα σημάδια, ενώ τέθηκε προσωρινά σε αναστολή εργασίας. Τα σχέδια με κιμωλία αφαιρέθηκαν από το τμήμα αρχαιοτήτων της Σακκάρα, σύμφωνα με το NeedToKnow.

Ο ξεναγός ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι ήταν η πρώτη ημέρα επιστροφής του στη δουλειά έπειτα από τέσσερα χρόνια και πως ο υπερβολικός ενθουσιασμός τον οδήγησε σε ένα «ασυγχώρητο λάθος». Ο ξεναγός κατοικεί στην περιοχή Μπουλάκ Αλ Ντακρούρ και πλέον αντιμετωπίζει δικαστικές διαδικασίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης ενός έτους ή και περισσότερο, καθώς και πρόστιμο έως 500.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 8.840 ευρώ), εφόσον καταδικαστεί για φθορά αρχαιοτήτων. Ειδικοί στην αρχαιολογία προειδοποίησαν ότι τα χημικά της κιμωλίας μπορούν να αντιδράσουν με τον ασβεστόλιθο και τον γρανίτη, προκαλώντας πιθανή διάβρωση της επιφάνειας.

Το σωματείο ξεναγών τόνισε ότι τα μέλη του δείχνουν μεγάλη προσοχή στη διατήρηση των μνημείων και χαρακτήρισε το περιστατικό μεμονωμένο λάθος.

Ένας θεατής, ο Ισμαήλ, δήλωσε: «Αυτό που κάνει είναι 100% λάθος, αλλά για διευκρίνιση, αυτός ο βράχος δεν είναι αρχαίος. Έχω πάει πολλές φορές. Είναι τσιμέντο/σοβάς. Τα περισσότερα αρχαία Αιγυπτιακά μνημεία έχουν ανακαινισμένες βάσεις για να διατηρείται η κατασκευή». Άλλοι χρήστες εμφανίστηκαν πολύ πιο σοκαρισμένοι από τη συμπεριφορά του. Ένας σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Ευτυχώς τον σταμάτησες εσύ. Ο Θεός ξέρει τι ζημιά είχε προκαλέσει πριν».