Τα αρχαιότερα γνωστά κομμάτια ραμμένου ρουχισμού στον κόσμο εντοπίστηκαν σε σπηλιές στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ανακάλυψη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει όσα γνωρίζαμε έως σήμερα για την ανθρώπινη ιστορία. Ερευνητές από τις ΗΠΑ αποκάλυψαν κομμάτια από δέρμα ζώων, τα οποία είχαν ραφτεί μεταξύ τους στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων, πριν από περίπου 12.000 χρόνια.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική διέθεταν ανεπτυγμένες δεξιότητες, ιδιαίτερα στην επεξεργασία φυτών, ζώων και ξύλου, χιλιάδες χρόνια πριν από την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου. Οι ανακαλύψεις περιλαμβάνουν μια συλλογή αρχαίων αντικειμένων κατασκευασμένων από υλικά που συνήθως αποσυντίθενται με την πάροδο του χρόνου, όπως τα δέρματα ζώων. Ωστόσο, τα αντικείμενα είχαν αποθηκευτεί σε αρκετές ξηρές σπηλιές στη βόρεια περιοχή της Μεγάλης Λεκάνης του Όρεγκον, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρησή τους.

Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές θεωρούσαν ότι οι πρώιμοι άνθρωποι στη σημερινή επικράτεια των ΗΠΑ ήταν απλοί κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες. Τα νέα ευρήματα αποτελούν τα καλύτερα διατηρημένα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη εξελιγμένης τεχνολογίας, όπως ραμμένα ενδύματα, πλεκτά καλάθια και ξύλινες παγίδες κυνηγιού. Συνολικά, ο αρχαιολόγος Ρίτσαρντ Ρόζενκρανς από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα και η ερευνητική του ομάδα έφεραν στο φως 55 τεχνουργήματα, κατασκευασμένα από 15 διαφορετικά είδη φυτών και ζώων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αντικείμενα που, σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, ήταν είτε ρούχα είτε υποδήματα.

Ο Ρόζενκρανς σημείωσε ότι τα ευρήματα καλύπτουν σημαντικά κενά της ιστορίας, αποδεικνύοντας πως οι άνθρωποι της Εποχής των Παγετώνων στη Βόρεια Αμερική ήταν καινοτόμοι και προσαρμοστικοί, αξιοποιώντας καθημερινά υλικά με έξυπνους τρόπους, σε μια περίοδο πριν από την Ολόκαινο Εποχή, όταν άρχισαν να αναδύονται οι πρώιμοι πολιτισμοί.

Τα σημαντικότερα ευρήματα προέρχονται από το Σπήλαιο Κούγκαρ Μάουντεν στο νότιο Όρεγκον, όπου εντοπίστηκε το αρχαιότερο ραμμένο δέρμα ζώου, καθώς και πολλά πλεγμένα κορδόνια, κόμποι, ξύλινα μέρη παγίδων και καλάθια. Επιπλέον, αρχαίες ίνες, όπως στριφτά φυτικά κορδόνια, πιθανές πλεκτές κατασκευές και μερικές από τις αρχαιότερες οστέινες βελόνες ραψίματος, αποκαλύφθηκαν στις σπηλιές Πέισλι στο κεντρικό Όρεγκον.

Άλλες κοντινές τοποθεσίες, όπως οι σπηλιές Κόνελι και το καταφύγιο βράχων Τιούλ Λέικ, περιείχαν επίσης λεπτές οστέινες βελόνες με οπή από την ίδια περίοδο της Εποχής των Παγετώνων, γεγονός που καταδεικνύει υψηλού επιπέδου ικανότητες ραφής. Οι σπηλιές αυτές χρησιμοποιούνταν ως κύρια καταλύματα από πρώιμες ομάδες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών που μετακινούνταν ακολουθώντας τις πηγές τροφής πριν από 12.000 χρόνια.

Τα αντικείμενα από το σπήλαιο Κούγκαρ Μάουντεν είχαν ανασκαφεί αρχικά το 1958 από έναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο, τον Τζον Κάουλς, ο οποίος πραγματοποίησε μόνος του την ανασκαφή. Μετά τον θάνατό του τη δεκαετία του 1980, η συλλογή του από το συγκεκριμένο σπήλαιο δωρήθηκε στο Μουσείο Φάβελ στο Κλάμαθ Φολς του Όρεγκον, όπου και φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα από τις σπηλιές Πέισλι, Κόνελι και άλλες περιοχές ανασκάφηκαν επαγγελματικά κατά τη διάρκεια των ετών από αρχαιολόγους και αποθηκεύονται σε πανεπιστημιακά μουσεία ή ερευνητικές συλλογές σε όλο το Όρεγκον.

Η μελέτη του Ρόζενκρανς, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, επανεξέτασε αυτές τις παλαιές συλλογές χρησιμοποιώντας σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους, όπως η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα, προκειμένου να αποδειχτεί η πραγματική ηλικία και η τεχνολογική πολυπλοκότητα των ευρημάτων. Μεταξύ των αντικειμένων που χρονολογήθηκαν εκ νέου περιλαμβάνεται ένα κομμάτι δέρματος άλκης, το οποίο είχε καθαριστεί, αποτριχωθεί και ραφτεί με κορδόνι από φυτικές ίνες και τρίχες ζώων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελούσε μέρος εφαρμοστού παλτού, υποδήματος ή τσάντας, καθιστώντας το ως το αρχαιότερο παράδειγμα ραμμένου δέρματος που έχει βρεθεί ποτέ, σύμφωνα με την Daily Mail. Παράλληλα, εντοπίστηκαν λωρίδες από δέρμα βίσονα, οι οποίες πιθανότατα χρησιμοποιούνταν ως δεσίματα ή κορδόνια. Δεκάδες πλεγμένα ή στριφτά σχοινιά από φυτά όπως ο φασκόμηλος, το ντόγκμπεϊν και το βούρλο εξετάστηκαν επίσης, με τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι χρησιμοποιούνταν τόσο για ραφή όσο και για το δέσιμο αντικειμένων.

Ορισμένα από αυτά τα σχοινιά ήταν δεμένα με κόμπους ή υφασμένα σε απλά καλάθια ή ψάθες, γεγονός που τα καθιστά τα αρχαιότερα γνωστά δείγματα αρχαίας αμερικανικής χειροτεχνίας που έχουν ανακαλυφθεί. Οι νέες αποκαλύψεις από το Όρεγκον αποτελούν ακόμα ένα παράδειγμα ύπαρξης εξελιγμένων ανθρώπινων κοινωνιών στη σημερινή επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ πριν από την άνοδο του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.

Τον Ιανουάριο, μια άλλη ερευνητική ομάδα είχε εντοπίσει άγνωστα έως τότε ξύλινα κανό στον πυθμένα λίμνης στο Ουισκόνσιν, τα οποία χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια πριν από την κατασκευή των πυραμίδων, ενισχύοντας περαιτέρω τα στοιχεία για την πρόωρη τεχνολογική εξέλιξη των ανθρώπων στη Βόρεια Αμερική.