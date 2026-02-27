Στην αποκατάσταση της βλάβης στη γραμμή του σιδηρόδρομου Πλατύ – Αιγίνιο προχώρησαν από χθες, Πέμπτη 26/2, οι αρμόδιες αρχές με τις εργασίες να συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή 27/2 ώστε να καλυφθούν εκ νέου τα καλώδια με τσιμέντο.

Η βλάβη, η οποία σημειώθηκε στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, οφείλεται σε ενέργεια δολιοφθοράς, όπως επιβεβαίωσαν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λέγοντας πως κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη με νεκρούς.

Άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια, χωρίς να τα πάρουν, προκαλώντας μπλακ άουτ στο σύστημα τηλεδιοίκησης για 10 χιλιόμετρα και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από τον προϊστάμενο Εφετών Θεσσαλονίκης και την υπόθεση, σύμφωνα με το ERTNews, έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Πώς έγινε η δολιοφθορά

Κλιμάκιο τεχνικών του ΟΣΕ, το οποίο έσπευσε άμεσα στο σημείο, εντόπισε πολλαπλές φθορές σε καλωδιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονταν πακτωμένες με τσιμέντο. Οι δράστες όπως φαίνεται έκοψαν τη λαμαρίνα, παράλληλα έσπασαν το τσιμέντο ενώ στη συνέχεια κατέστρεψαν πέντε καλώδια σε περισσότερα από τρία σημεία, προκαλώντας έτσι τη διακοπή της φωτοσήμανσης στο τμήμα Πλατύ – Αιγίνιο.

Όπως επισημαίνει ο ΟΣΕ, εξειδικευμένα συνεργεία εργάστηκαν εντατικά και, μετά τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, η τηλεδιοίκηση τέθηκε ξανά σε κανονική λειτουργία.

Παράλληλα, τεχνικοί του ΟΣΕ ελέγχουν εκτεταμένα τη γραμμή έως τη Λάρισα, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα σημεία με αντίστοιχες φθορές.