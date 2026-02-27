Η αντιεξουσιαστική ομάδα «Αναρχικές, Αναρχικοί» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου στην Πάτρα, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

«Σε ένα από τα πιο κεντρικά και φυλασσόμενα σημεία της πόλης της Πάτρας, πετάξαμε μπογιές στην πόρτα του γραφείου της βουλευτή της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου, ενώ παράλληλα παραβιάσαμε και καταστρέψαμε την κλειδαριά. Προσπαθήσαμε έτσι να μην είναι τζάμπα οι προκλητικές κυβερνητικές δηλώσεις και να κάνουμε την αλαζονεία της εξουσίας να κοστίσει. Όσο για το δικό μας τζάμπα, θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό στις απαλλοτριώσεις από τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σας, καθώς ονειρευόμαστε και προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα κόσμο που δεν διαμεσολαβείται από το χρήμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της αντιεξουσιαστικής ομάδας.

«Αν αυτή, η ελάχιστη μορφή παρέμβασης, αποκαλείται “ακραία επίθεση στην Δημοκρατία” τότε να σας θυμίσουμε ότι η Δημοκρατία σας είναι βουτηγμένη στο αίμα. Αρκεί να κοιτάξετε τον πάτο του Αιγίου, τα σύνορα και λίγο έξω από αυτά. Εκεί όπου οι εδώ πνιγμένοι, οι εκεί βομβαρδισμένοι δείχνουνε το δρόμο για κάθε μικρή ή μεγάλη αντεπίθεση. Αρκεί να κοιτάξετε την ανάπτυξη που τόσο επευφημείτε, τα κέρδη που ανταλάσσετε με νεκρούς και νεκρές στα τρένα και στα εργοστάσια κάτεργα. Εκεί όπου οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες εκπαιδευτικοί στα νησιά μετράνε πως θα βγάλουνε τον μήνα, όχι για να πάρουν ζακετούλα αλλά για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Κοιτάξτε στα νοσοκομεία όπου γιατροί και νοσηλευτές, άϋπνοι από τις συνεχείς βάρδιες λόγω υποστελέχωσης του ΕΣΥ κινδυνεύουν με συλλήψεις επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα. Κοιτάξτε σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, στις φυλακές, τα ψυχιατρεία, τις αίθουσες των δικαστηρίων όπου συνθλίβονται η ζωή και ελευθερία των ανθρώπων που το σύστημά σας πέταξε στο κοινωνικό περιθώριο. Κοιτάξτε την ταξική βία και τρομοκρατία που ασκεί η πολιτική και οικονομική εξουσία».

Τέλος, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Αν είναι βία λίγες φθορές που αποκαθίστανται με ένα μικρό κλάσμα του βουλευτικού σας μισθού αλλά παρόλα αυτά θα τις πληρώσει το κόμμα σας με δανεικά κι αγύριστα, τότε τί είναι η ανέχεια που προκλητικά επιβάλλετε στη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων; Τί είναι η ακραία καταστολή στους κοινωνικούς αγώνες με ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς διαδηλωτών; Τότε τί είναι οι νεκροί των Τεμπών, της Βιολάντα, της Πύλου και της Χίου; Τότε τί είναι ο στρατός που η κυβέρνησή σας στέλνει στην κατεχόμενη Παλαιστίνη στο πλευρό των γενοκτονικών δυνάμεων του Ισραήλ; Τί είναι ο κίνδυνος που επιβάλλετε στον πληθυσμό εμπλέκοντας το Ελληνικό κράτος όλο και πιο ενεργά στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό; Φυσικά ξέρετε ότι εσείς είστε ασφαλείς και δεν θα σας στείλουν στην θανατομηχανή των μετώπων. Θα σταλούν αυτοί που προσπαθείτε να φανατίσετε με την εθνικιστική και φασιστική προπαγάνδα σας. Κοιτάξτε αυτή την πραγματικότητα μέσα από την οποία καταδεικνύεται ολοφάνερα η υποκρισία εκείνων που παίζουν με τις ζωές των καταπιεσμένων, εκείνων που πραγματικά βάζουν τις ζωές μας σε κίνδυνο».

«Βγάλτε τις κουκούλες κι ελάτε να μιλήσουμε»

Για την επίθεση, η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά στοχοποίησης πολιτικών γραφείων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως «δεν εκφοβιζόμαστε».

«Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η πολλοστή φορά που πολιτικά γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνονται στόχος επιθέσεων. Σε αυτή τη μειοψηφία, της κουκούλας και της τυφλής βίας, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Δεν εκφοβιζόμαστε. Βγάλτε τις κουκούλες και ελάτε να μιλήσουμε.

Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν γεννιούνται από μόνα τους. Καλλιεργούνται μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε έναν πολιτικό λόγο που δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα, που αναπαράγει χαρακτηρισμούς και παρουσιάζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό. Όταν κόμματα και δημόσια πρόσωπα υιοθετούν συμπεριφορές και λεκτικές επιθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, στην ουσία, νομιμοποιούν στη συνείδηση ορισμένων τις ακραίες πρακτικές.

Η δημοκρατική διαφωνία είναι θεμιτή και ίσως πολλές φορές εποικοδομητική. Η στοχοποίηση, η τοξικότητα και η βία, όμως, δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν όλοι -ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης- να υψώσουν τείχος απέναντι σε τέτοιες λογικές».