Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν για ένα ημίχρονο στην παράταση με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ερνάντεθ. Οι «Πράσινοι» με πρωταγωνιστές τους Λαφόν, Τετέι, απέκλεισαν τους Τσέχους στα playoffs του Europa League και πλέον είναι στους στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στην επόμενη φάση θ’ αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ που τερμάτισε 3η στη League Phase ή την Μπέτις που ήταν στην τέταρτη θέση. Αυτό θα το μάθει στη σημερινή κλήρωση στις 14:00. Η 3η της League Phase του Conference League, ΑΕΚ, έμαθε τους δυο υποψήφιους αντιπάλους της για τη φάση των «16». H Τσέλιε απέκλεισε την Ντρίτα με δυο νίκες (6-4), ενώ η Άλκμααρ ανέτρεψε την ήττα της στο πρώτο ματς με τη Νόα, καθώς τη συνέτριψε με 4-0.

Το νέο «εμπόδιο» του «Δικεφάλου» θα προκύψει από κλήρωση, η οποία θα γίνει σήμερα, στις 15:00, όταν και θα γίνει γνωστό το πλήρες πρόγραμμα, που θα οδηγήσει στο ζευγάρι του τελικού της Λειψίας. Θυμίζουμε, πως η κλήρωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.