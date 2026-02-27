Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο συμβούλιο της μπλε ομάδας στο MasterChef, με έναν από τους παίκτες να δηλώνει πως από εδώ και πέρα σκοπεύει να αλλάξει συμπεριφορά και να δείχνει πιο «ψυχρός».

Το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, μετά τη βαριά ήττα των «Μπλε» στην ομαδική δοκιμασία απέναντι στους «Κόκκινους», η συζήτηση πήρε γρήγορα φωτιά. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Γιώργος και ο Χάρης ήρθαν σε ευθεία σύγκρουση, ανταλλάσσοντας αιχμές για το ποιος φέρει την ευθύνη για την αποτυχία.

Ο Χάρης τόνισε ότι, ως αρχηγός, ο Γιώργος έπρεπε να έχει τον τελευταίο λόγο στις επιλογές της ομάδας. Ο Γιώργος, από την άλλη, εξήγησε πως δεν ήθελε να απορρίψει την ιδέα του συμπαίκτη του, ώστε να μη μειώσει την αυτοπεποίθησή του.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς πήρε τον λόγο, θέλοντας να ξεκαθαρίσει στον αρχηγό των «Μπλε» τι σημαίνει στην πράξη να ηγείσαι της ομάδας και ποιες ευθύνες συνοδεύουν αυτή τη θέση. «Αυτός που ηγείται και είναι υπεύθυνος για το σέρβις της βραδιάς το έχει όλο πάνω του», ξεκαθάρισε αρχικά και πρόσθεσε: «Όταν μαγειρεύεις θέλει καρδιά, όταν ηγείσαι θέλει ψυχή, όταν παίρνεις αποφάσεις μέσα στην κουζίνα θέλει κρύο αίμα και όλα αυτά μαζί θέλουν γερό στομάχι. Δεν είναι εύκολο, θέλει το γερό στομάχι και όλα τα υπόλοιπα, για να έχεις το καθαρό μυαλό και την ψυχραιμία ως αρχηγός να πεις “όχι, παραμένουμε στο αρχικό πλάνο”. Όλοι το ίδιο και οι καλεσμένοι προσπαθούν να κρατηθούν από μία σταθερά. Αυτήν την ορίζει ο αρχηγός».

Τα λόγια του κριτή έδειξαν να τον βάζουν σε σκέψεις, με τον Γιώργο να αναγνωρίζει ότι όσα άκουσε ήταν σωστά και να τον ευχαριστεί, λέγοντας: «Έχετε δίκιο, σεφ, ευχαριστώ». Στη συνέχεια, μιλώντας στην κάμερα, δήλωσε: «Νομίζω ρε φίλε ήρθε η ώρα να γίνω κι εγώ λίγο πιο ψυχρός και να είμαι εύστοχος και να μη φλυαρώ σε άλλα πράγματα, που με βγάζουν από τον στόχο μου, οπότε έτσι θα συνεχίσω».