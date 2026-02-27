Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Θηβών, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια.

Η τρελή πορεία του φορτηγού είχε ως αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο με την τρελή πορεία του φορτηγού που εξασφάλισε το Newsbeast:

Ειδικότερα, κινούμενο προς Αιγάλεω, το φορτηγό πέρασε τη διαχωριστική νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε τέσσερα αυτοκίνητα και σταθμευμένες μοτοσικλέτες.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, έχοντας εγκλωβίσει κάτω από τις ρόδες του ένα μηχανάκι.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του τροχαίου και ψάχνει την αιτία που ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.