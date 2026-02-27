Σε καταλήψεις προχώρησαν οι μαθητές όλων των λυκείων της Λαμίας με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη, έχοντας έξω από τα σχολεία πανό που γράφουν «έγκλημα των Τεμπών» και «δεν έχω οξυγόνο».

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, σε κατάληψη ή αποχή, βρίσκονται όλα τα λύκεια της Λαμίας Γενικά και ΕΠΑ.Λ. (το 1ο ΕΠΑ.Λ. και το 3ο ΓΕΛ συνέχισαν τη χθεσινή τους κατάληψη), καθώς και το 7ο γυμνάσιο Λαμίας, το γυμνάσιο Στυλίδας, γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου, ΓΕΛ Μακρακώμης, ΓΕΛ Σπερχειάδας, γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μοσχοχωρίου, ενώ αποχή από τα μαθήματα κάνουν επίσης τα παιδιά του ΕΠΑ.Λ. Μακρακώμης. Επίσης, στο γυμνάσιο Αταλάντης υπήρξε αδυναμία πρόσβασης καθώς άγνωστοι μπλόκαραν τις κλειδαριές.

Σε όλα τα σχολεία όπου υπάρχει κατάληψη, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Οι μαθητές δίνουν ραντεβού στις αυριανές συγκεντρώσεις σε Λαμία, στις 12:00 και Αταλάντη στις 12:30.