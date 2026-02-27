Βίντεο που προκαλεί τρόμο δείχνει έναν Σομαλό φορτηγατζή να κινείται για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομο του Μιζούρι, οδηγώντας ένα φορτηγό βάρους περίπου 80 τόνων, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν μπορούσε να διαβάσει βασικές πινακίδες στον δρόμο και απέτυχε σε τεστ γνώσης αγγλικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 8 π.μ., στον αυτοκινητόδρομο Highway 61, κοντά στην πόλη Troy, περίπου 55 μίλια έξω από το Σεντ Λούις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Στο βίντεο, που δημοσίευσε στο X ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Sean Duffy, φαίνεται το τεράστιο φορτηγό να κινείται στο βόρειο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λάθος κατεύθυνση, πριν τελικά ο οδηγός καταφέρει να περάσει στο σωστό ρεύμα.

«Μάθαμε ότι ένας οδηγός φορτηγού με άδεια CDL από τη Μινεσότα, ο οποίος δεν μπορούσε να διαβάσει ούτε βασικές πινακίδες, οδηγούσε για χιλιόμετρα ανάποδα ένα φορτηγό 80 ΤΟΝΩΝ», έγραψε ο Duffy. Ο ίδιος πρόσθεσε πως «ο επικίνδυνος οδηγός έχει πλέον τεθεί εκτός υπηρεσίας».

Σύμφωνα με τη Missouri State Highway Patrol, οι τροχονόμοι που σταμάτησαν το όχημα διαπίστωσαν ότι ο οδηγός, παρότι κατείχε έγκυρη επαγγελματική άδεια οδήγησης (CDL), δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει βασικές οδικές πινακίδες, προϋπόθεση απαραίτητη για την οδήγηση βαρέων οχημάτων. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις μέθης, χρήσης ουσιών ή ιατρικού προβλήματος.

🚨 WATCH: A Missouri driver encountered a illegal alien driving the wrong way for miles on Highway 61, narrowly avoiding a head-on crash before the truck sped off southbound.



pic.twitter.com/ePBaF5jHAY — Breaking911 (@Breaking911) February 25, 2026

Εκπρόσωπος των Αρχών δήλωσε στο Fox 2 Now: «Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο οδηγός δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το τεστ επάρκειας αγγλικών. Στο Μιζούρι οι οδηγοί πρέπει να κατανοούν αγγλικά, να εξετάζονται στα αγγλικά και να περνούν επιτυχώς το τεστ πινακίδων». Όπως τόνισε, τόσο η πολιτειακή όσο και η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαιτούν γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Ο οδηγός είναι Σομαλός υπήκοος, διαθέτει άδεια από τη Μινεσότα και εργάζεται για την εταιρεία Cargo Transportation LLC. Του επιβλήθηκε κλήση για οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να γίνει σύλληψη, ενώ δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Η Minnesota Department of Public Safety ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το πώς χορηγήθηκε η άδεια στον συγκεκριμένο οδηγό. «Όλοι οι υποψήφιοι για CDL στη Μινεσότα εξετάζονται στα αγγλικά, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος, ώστε να αποδεικνύουν ότι μπορούν να οδηγούν με ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, ο Duffy επιβεβαίωσε ότι τόσο η Federal Motor Carrier Safety Administration όσο και το US Department of Transportation διερευνούν την υπόθεση.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυστηροποίησης των κανόνων, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τη διεξαγωγή όλων των εξετάσεων για CDL αποκλειστικά στα αγγλικά, επικαλούμενη ανησυχίες για την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, πάνω από 14.000 οδηγοί φορτηγών έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας, επειδή δεν πληρούσαν βασικές προϋποθέσεις, ενώ εκατοντάδες «CDL mills», δηλαδή κέντρα που παρήγαγαν ανεπαρκώς εκπαιδευμένους οδηγούς, έκλεισαν.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι οι αμερικανικοί δρόμοι να γίνουν ξανά ασφαλείς για τις οικογένειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Sean Duffy.