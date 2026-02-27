Πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Μιχάλης Βουτσαράς. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησαν οι Παλαίμαχοι του συλλόγου με ανακοίνωσή τους το πρωί της Παρασκευής (27/02).

Στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος στάθηκε και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, εκφράζοντας μέσω επίσημης τοποθέτησης τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του παλαίμαχου τερματοφύλακα. Ο Μιχάλης Βουτσαράς γεννήθηκε στο 1935 στο Ρουφ και άρχισε την καριέρα του το 1952 σε ηλικία 17 ετών στην Άμυνα Ρουφ, το σημερινό ΠΑΟ Ρουφ, μέχρι το 1954, όπου μεταγράφηκε στην Δόξα Πειραιά. Εκεί παρέμεινε τρία χρόνια, πριν το 1957 πάει στον Παναθηναϊκό, όπου και αγωνίστηκε για εννέα χρόνια.

Με την φανέλα του Παναθηναϊκού, κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Ελλάδας (1960, 1961, 1962, 1964, 1965) και ένα Κύπελλο το 1967, ενώ ήταν ο βασικός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού μέχρι το 1963 και την έλευση του Τάκη Οικονομόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον χαμό του άλλοτε τερματοφύλακα της ομάδας, Μιχάλη Βουτσαρά, έπειτα από την ανακοίνωση των Παλαιμάχων του Συλλόγου.

Γεννημένος το 1935 στο Ρουφ ο Βουτσαράς αγωνίστηκε το 1952 στην τοπική ομάδα Άμυνα και το 1954 πήρε μεταγραφή για την Δόξα Πειραιά.

Έμεινε για δύο χρόνια στην πειραϊκή ομάδα και το 1956 εντάχθηκε επίσημα στον Παναθηναϊκό και υπερασπίστηκε την πράσινη εστία για 11 χρόνια.

Ο «τανάλιας» ήταν βασικός περίπου από το 1957 μέχρι το 1963 και υπήρξε ο πρώτος πράσινος τερματοφύλακας που αγωνίστηκε σε επίσημο Ευρωπαϊκό αγώνα.

Με τον Παναθηναϊκό ήταν ο 5ος γκολκίπερ όλων των εποχών σε συμμετοχές και κατέκτησε:

5 Πρωταθλήματα: 1960, 1961, 1962, 1964, 1965

1 Κύπελλο: 1967

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε και μια συμμετοχή με την Εθνική ομάδα το 1961, στον εκτός έδρας αγώνα με τη Γερμανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο Βουτσαράς έμεινε για…πάντα στην αγαπημένη του Λεωφόρο και μετά τη λήξη της καριέρας του καθώς είχε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ επί της Λ. Αλεξάνδρας από τη δεκαετία του ΄70.

Επιπλέον ήταν παρόντας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Παναθηναϊκού».