Στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας απαντά αυτήν την ώρα στη Βουλή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αν επιδιώκετε αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα κύριε Ανδρουλάκη επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία, τόνισε, στην αρχή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός.

«Ο κ. Ανδρουλάκης αφιέρωσε μόνο 6 λεπτά για τα ενεργειακά δείχνοντας το ενδιαφέρον που δίνει στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Ιστορικές είναι οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας, με την Ελλάδα να μην αρκείται μόνο σε ρόλο παρατηρητή, αλλά να είναι βασικός συντελεστής της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο».

Στο βήμα ανέβηκε πρώτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα. Σήμερα σχεδόν 1/5 νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες που κλείνουν το καλοριφέρ για να καταφέρουν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Υπάρχουν αγρότες, όπως αυτοί που βγήκαν στα μπλόκα, που βλέπουν την παραγωγή τους να γίνεται μη ανταγωνιστική και μη βιώσιμη».

Στην ερώτησή του, με θέμα «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκης έθεσε τα εξής:

1. Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;

2.Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;

3.Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;