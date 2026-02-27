Το κατόρθωμα στο Champions League απλώς άγγιξε μια τεράστια ανατροπή, όμως την Τετάρτη στο «Allianz Stadium» άναψε μια σπίθα που στη Continassa θέλουν να μετατρέψουν σε φωτιά, αρχής γενομένης από την Κυριακή στο «Ολίμπικο». Αφού αποχαιρέτησαν ένα Κύπελλο, οι «μπιανκονέρι» δεν θέλουν να χάσουν και τον άλλο στόχο.

Ο τεχνικός από το Τσερτάλντο σκέφτεται το παρόν και θέλει μια «Κυρία» σε έκδοση Champions απέναντι στους «τζαλορόσι», για να πλησιάσει ξανά την τέταρτη θέση. Οι διοικούντες, αντίθετα, κοιτούν με το ένα μάτι το παρόν (Ρόμα) και με το άλλο το μέλλον, ξεκινώντας από τις ενισχύσεις με τις οποίες θέλουν να λύσουν τις τελευταίες αμφιβολίες του Σπαλέτι, ώστε να φτάσουν σύντομα στην ανανέωση του συμβολαίου του.

Προχωρά ο Γκορέτσκα

Η Γιουβέντους, παρά τον «μαύρο» Φεβρουάριο, προσφέρει εμπιστοσύνη στον «Λούτσιο». Οι Κομόλι και Κιελίνι δεν θα παρουσιαστούν με άδεια χέρια στη συνάντηση με τον Σπαλέτι που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα. Αν ο Κενάν Γιλντίζ έχει ήδη «θωρακιστεί», για την επέκταση του Γουέστον ΜακΚένι απομένει μόνο η επισημοποίηση (χθες ανακοινώθηκε ο τρίτος τερματοφύλακας Πινσόλιο).

Μια προσπάθεια με πιο «λογικά» ποσά – στα πρότυπα του Γιλντίζ – θα γίνει και για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, θα αναζητηθεί άλλο «εννιάρι» για να προστεθεί στον Νταβίντ και να αντικαταστήσει τον Οπέντα που αποχωρεί.

Το πλάνο είναι σαφές, παραμονή των παικτών που εκτιμά περισσότερο ο προπονητής και από κοινού επιλογή ορισμένων ποιοτικών προσθηκών για την αύξηση της τεχνικής ποιότητας και της προσωπικότητας του ρόστερ. Ο Κομολί κινείται σε διάφορες περιπτώσεις ελεύθερων παικτών. Η Γιουβέντους παραμένει στη «σειρά» για τον Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι) και τις τελευταίες ημέρες μπήκε στη μάχη για τον Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν), επίσης ελεύθερος.

Κίνηση με στόχο να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό από Μίλαν, Γαλατασαράι και αραβικούς συλλόγους. Οι επαφές για τον Γκορέτσκα επιταχύνθηκαν κατά τις συζητήσεις για τον Μάρκος Σενεσι (στόχος και της Ρόμα), που μένει ελεύθερος από την Μπόρνμουθ και εκπροσωπείται από το ίδιο γραφείο με τον Γερμανό μέσο. Στα ραντάρ για το δεξί άκρο παραμένει ο Τσελίκ (Ρόμα), ο οποίος σε λίγους μήνες θα αποχωρήσει χωρίς αντίτιμο.

Η ομιλία

Στο μεταξύ, ο Σπαλέτι δεν μπορεί να δει πέρα από το ντέρμπι στο «Ολίμπικο», όπου θα έχει στη διάθεσή του τον Γκλέισον Μπρέμερ στην άμυνα. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλατασαράι, προτίμησε τη σιωπή μπροστά στις κάμερες. Καμία συνέντευξη το βράδυ της Τετάρτης και καμία ομιλία προς την ομάδα, στην οποία μίλησε στο περιθώριο της χθεσινής προπόνησης.

Ένας τρόπος για να αποβάλει την απογοήτευση, να «κάνει επανεκκίνηση» και να βρει τη σωστή ενέργεια ώστε να ωθήσει τον Γιλντίζ και τους συμπαίκτες του σε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα. Ο «Λούτσιο» στάθηκε ξανά στην έννοια της αυτοπεποίθησης, που ενισχύθηκε από τη σχεδόν ιστορική ανατροπή απέναντι στους Τούρκους.

Σαν να είπε: «Παιδιά, αποδείξατε ξανά ότι μπορείτε να παίξετε σε υψηλό επίπεδο στο Champions και τώρα δεν κάνουμε βήμα πίσω. Πρέπει να το διατηρήσουμε και απέναντι στη Ρόμα».