Αν και είχε προγραμματιστεί για σήμερα το δικαστήριο να κάνει γνωστή την ετυμηγορία του για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, τελικά η πρόεδρος έδωσε νέα ημερομηνία για τις 4 Μαρτίου καθώς, όπως είπε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διάσκεψη, λόγω ασθένειας μέλους της σύνθεσης.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα οι διάδικοι ενημερώθηκαν με email ότι τελικά θα δοθεί νέα δικάσιμος.

Υπενθυμίζεται, ότι η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας έχει ζητήσει την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως και πρωτόδικα.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επιπλέον να κηρυχθούν ένοχοι και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, τον οποίο χαρακτήρισε «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό» εκτιμώντας πως γνώριζε όλες τις βίαιες ενέργειες.

Oι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πραγματοποιούνται κανονικά, με τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και μαθητών.

Οι διαδηλωτές ζητούν την έκτιση των ποινών στη φυλακή χωρίς ελαφρυντικά, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή τους στη Μάγδα Φύσσα και τον Αμπουζίντ Εμπάρακ.