Για απόπειρα ληστείας σε βάρος οδηγού ταξί, πέρσι τον Μάρτιο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατηγορείται 22χρονος.

Ερευνώντας την υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου σχημάτισαν δικογραφία εναντίον του νεαρού, η οποία θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 22χρονος, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, αφού επιβιβάστηκαν ως πελάτες στο ταξί, υπέδειξαν στον οδηγό σημείο να τους αποβιβάσει, και τη στιγμή εκείνη ακινητοποίησαν το θύμα με χρήση βίας και απειλή μαχαιριών, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να του αφαιρέσουν χρήματα από το τσαντάκι του.