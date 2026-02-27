Η κυβέρνηση του Πακιστάν επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις στην Καμπούλ και σε άλλες αστικές περιοχές, κυρίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια, λίγες ώρες αφότου η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι χτύπησε πακιστανικές στρατιωτικές βάσεις στα σύνορα των δύο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, σε αντίποινα για θανατηφόρους βομβαρδισμούς από πλευράς Πακιστάν το προηγούμενο σαββατοκύριακο.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

BREAKING: 🇵🇰🇦🇫 The Pakistan Air Force has bombed the Taliban’s headquarters in Kabul, with reports claiming top Taliban leaders and around 200 militants have been killed. pic.twitter.com/BSIeMEg7Bo — War Radar (@War_Radar2) February 26, 2026

Ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Update on the situation at the Pakistan Afghanistan border as of 0345 hrs Friday February 27



Pakistani counter strikes against targets in Afghanistan continue.



A total of 133 Afghan Taliban are confirmed killed, more than 200 wounded. Many more casualties estimated in strikes… — Mosharraf Zaidi 🇵🇰 (@mosharrafzaidi) February 26, 2026

Εκρήξεις στο Αφγανιστάν

Πολλές ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Καμπούλ τα ξημερώματα, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον δυνάμεων του Πακιστάν στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 23:20 ώρα Ελλάδας), ενώ ακούγονταν επίσης μηχανές μαχητικών αεροσκαφών καθώς πέταγαν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

Κάτοικος ανέφερε ότι μέτρησε όχι λιγότερες από οκτώ εκρήξεις.

«Οι δυο πρώτες εκρήξεις ήταν πιο απομακρυσμένες από το σπίτι μας. Οι τελευταίες ήταν πιο κοντά μας, έσεισαν το σπίτι μας. Ακούγαμε αεριωθούμενα έπειτα από κάθε έκρηξη», είπε ο αφγανός πολίτης αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από ριπές πολυβόλων, που άκουσαν οι δημοσιογράφοι στο κέντρο της πόλης περί τις 02:30 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Νέες επιθέσεις εναντίον του Αφγανιστάν στο Πακιστάν μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι διεξήγαγε νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, μετά τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ, σε αντίποινα για πρώτη επίθεση των ισλαμιστών μαχητών στα σύνορα.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

#NEW: Massive clashes are ongoing between Pakistan and Afghanistan. pic.twitter.com/4TYhcmxXIL — Globe Observer (@_GlobeObserver) February 26, 2026

«Ανοικτός πόλεμος»

Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο κ. Χαουάτζα μέσω X.

Έκκληση του ΟΗΕ για αυτοσυγκράτηση μετά τις διασυνοριακές συγκρούσεις

«Ο Γενικός Γραμματέας OHE παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων», ανέφερε σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων», πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε επίσης ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».