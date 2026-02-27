Η Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε επί ώρες ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, διαβεβαιώνοντας πως ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, «δεν γνώριζε τίποτα» για τις εγκληματικές πράξεις του Τζέφρι Έπστιν και καλώντας τους βουλευτές να ζητήσουν ένορκη κατάθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι 100% σίγουρη»

Κατά την αποχώρησή της από την ακρόαση, δημοσιογράφος τη ρώτησε «Είστε 100% σίγουρη ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν;». Εκείνη απάντησε «Ναι, είμαι».

Μιλώντας στην επιτροπή, υποστήριξε επίσης ότι «δεν είχα ιδέα» για όσα αποδίδονται στον Έπστιν και τόνισε πως επιθυμεί πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. «Θέλω να δω την αλήθεια να βγαίνει στο φως», ανέφερε μετά την πολύωρη, κεκλεισμένων των θυρών, διαδικασία.

Παράλληλα, προέτρεψε τα μέλη της επιτροπής να καλέσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταθέσει ενόρκως για την παλαιότερη σχέση του με τον Έπστιν. Τόσο οι Κλίντον όσο και ο Τραμπ αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον χρηματοδότη.

Η κλήτευση και η διαδικασία

Αρχικά, το ζεύγος Κλίντον είχε αντιδράσει στην κλήτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικά κίνητρα. Τελικά, ωστόσο, συμφώνησαν να καταθέσουν, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο διαδικασίας για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Μετά από έξι ώρες εξέτασης, η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι ήταν «απογοητευμένη» που η κατάθεσή της δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, «ώστε να μη χρειάζεται να βρίσκομαι εδώ έξω και να τη χαρακτηρίζω για εσάς».

Αναφέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, επισημαίνοντας ότι έθεσε ουσιαστικά ερωτήματα για την πορεία της έρευνας και της έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει τα ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα. «Το εκτίμησα αυτό. Θέλω να δω την αλήθεια να βγαίνει στο φως, οπότε ήταν ένας καθησυχαστικός τρόπος να ολοκληρωθεί μια πολύ μακρά, επαναλαμβανόμενη κατάθεση», σημείωσε.

Επιπλέον, επέκρινε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές επειδή δεν υπέβαλαν ερωτήσεις σε άλλα πρόσωπα που κατέθεσαν για τον Έπστιν ή τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί.

Η θέση του Μπιλ Κλίντον

Ο Μπιλ Κλίντον έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αγνοούσε τις παράνομες δραστηριότητες του Έπστιν και ότι διέκοψε κάθε επαφή μαζί του πριν από περίπου είκοσι χρόνια. Όπως έχει αναφέρει, η γνωριμία τους συνδέθηκε με φιλανθρωπικές δράσεις μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του που συνδέθηκε ποτέ με τον χρηματοδότη, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να καταθέσει την Παρασκευή.

Η Χίλαρι Κλίντον έδωσε επίσης στη δημοσιότητα, μέσω X, το κείμενο της εναρκτήριας δήλωσής της για την ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στην Τσάπακουα της Νέας Υόρκης, κοντά στην κατοικία των Κλίντον.

«Δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες», ανέφερε για τον Έπστιν και τη Μάξγουελ, προσθέτοντας «Δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει ποτέ τον κ. Έπστιν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροπλάνο του ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τις κατοικίες ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω σε αυτό».